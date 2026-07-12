Температура поступово йде вгору: де та коли пригріє до +30

Найближчими днями в Україні прогнозують нерівномірний температурний фон. Найпрохолодніше буде на Заході, а найтепліше – на Півдні та Сході.

Про це представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомив у коментарі "РБК-Україна".

Коли припече до +30 градусів?

До 13 липня синоптики прогнозують неоднакову температуру повітря залежно від регіону.

У нічні години температура повітря коливатиметься від +9 до +17 градусів. Вдень у більшості областей повітря прогріватиметься до +17...+25 градусів. Дещо тепліше у цей час буде на півдні та сході – до +28 градусів.

Судячи з прогнозу, 14 – 15 липня температурні показники вже почнуть підвищуватись. Уночі очікується +13...+19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +21...+28 градусів. А на Закарпатті та у південних областях температура може підвищитися до +30 градусів.

Надалі, за словами Семиліта, прогнозують незначне підвищення температури. У нічні години в регіонах очікується +16...+22 градуси, а вдень подекуди пригріє в межах +24...+30 градусів.

Раніше синоптик розповідав, що найближчим часом нестійку погоду визначатиме область зниженого атмосферного тиску з півночі та пов'язані з нею атмосферні фронти. Тому періодично можливі короткочасні дощі різної інтенсивності. Місцями вони будуть з грозами.