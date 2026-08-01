Спека на початку серпня: чи поб'є вона рекордні показники температури

У першу декаду серпня Україну накриє нова хвиля сильної спеки. Найвищі температурні позначки прогнозують у західних областях, однак говорити про температурні рекорди поки що зарано.

Про це начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла у коментарі "РБК-Україна".

Чи буде спека наступного тижня?

На початку наступного тижня спека лише посилиться. За прогнозом, уночі температура повітря становитиме +16...+23 градуси, а вдень – +30...+34 градуси. Водночас у західних та південних областях, а місцями й в інших регіонах, очікуються вищі показники.

Починаючи з 3 – 4 серпня, за даними синоптикині, спека охопить й Південь країни. Подекуди припече до +35...+38 градусів.

По території України – практично в усіх областях – є передумови, що локально температура може підвищуватися до сильної спеки (+35 градусів і вище)… Не так, щоб прямо в більшості областей, але локально.

– зазначила Наталія Птуха.

За її словами, оцінити, чи сягне температура повітря у західних областях рекордних показників, можна буде лише після їх фіксації на кожній метеостанції.

Але те, що ці показники будуть вище кліматичної норми – це точно ми вже можемо сказати,

– додала Птуха.

Температура повітря, яка спостерігалась останніми днями, була близькою до кліматичної норми. Натомість показники понад +30 градусів у більшості областей вже вважаються вищими за норму, пояснила синоптикиня.

Нагадаємо, наразі розрахунки та оцінки синоптиків не свідчать про передумови для похолодання найближчим часом.