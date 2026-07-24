Один з найтепліших регіонів Європи: в Україні прогнозують короткочасну спеку

Найближчими днями в Україні очікується комфортна літня погода без істотних опадів. Однак вже на початку наступного тижня наша країна буде однією з найтепліших в Європі.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Чи сильно потеплішає?

За прогнозом синоптика, 24 – 26 липня під впливом антициклону утримається переважно сонячна та суха погода. Через надходження прохолодного повітря, що транспортують висотні повітряні течії, температура повітря очікується в межах +12...+17 градусів уночі та +23...+28 градусів вдень у центральних областях.

Водночас у денні години місцями можливі короткочасні дощі з грозами через розвиток купчасто-дощової хмарності.

Синоптик заявив, що у понеділок, 27 липня, Україна буде серед найтепліших країн Європи. По території країни прогнозують вищу температуру повітря, ніж у Німеччині чи Польщі.

Так південні вітри принесуть теплі повітряні маси. Зокрема на Черкащині, денна температура підвищиться до +30...+33 градусів, а нічна становитиме +15...+18 градусів. Однак наступного дня спека зміниться короткочасними грозовими дощами через циклон з південного сходу.

За попередніми прогностичними оцінками, до кінця липня збережеться нестійка погода з локальними короткочасними дощами та без спекотних градусів,

– додав Постригань.

Нагадаємо, що після короткочасної спеки в більшості областей очікується зниження температури повітря до +21...+28 градусів. Спекотніше буде лише на сході та південному сході країни. Адже атмосферний фронт принесе дощі та прохолодніше повітря з північного заходу.