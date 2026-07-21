Чи загрожує Україні спека, що суне на Європу

На Європу нібито насувається нова хвиля сильної спеки, тоді як в Україні найближчими днями очікується зниження температури повітря.

Про ситуацію зі спекою в українських регіонах синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомив у коментарі УНІАН.

Чи суне на Україну спека?

За даними синоптика, нова хвиля спеки в Європі поки не становить загрози для України. Натомість упродовж найближчих п'яти діб по території країни, навпаки, очікується зниження температури повітря. Його зумовить надходження прохолоднішої повітряної маси після проходження атмосферного фронту.

Синоптик зазначив, що після 21 липня в більшості областей вдень температура повітря становитиме +19...+24 градуси. Лише на півдні та південному сході країни повітря прогріватиметься до +31 градуса.

У другій половині тижня вдень +20...+27 градусів по всій території України,

– додав Семиліт.

Зі слів синоптика, наразі про наближення сильної спеки до українських областей мова не йде. Навпаки прогноз свідчить про тенденцію зниження температур.

Нагадаємо, на вівторок фахівці прогнозували помірні або значні дощі з грозами у центральних і південних областях, а також на Сумщині та Харківщині. У денні години подекуди можливі град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Температурні максимуми цього дня очікуються в межах +33 градусів.