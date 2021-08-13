Усе для того, щоб всі "звикли", вивчили щось або на крайній випадок пригадали правила, які вони вчили у школі, і перейшли таки на спілкування українською, принаймні у сфері обслуговування і на телебаченні. У побуті говоріть якою завгодно мовою – ніхто вам і слова не скаже.

До теми Арестович пропонує розділити поняття "російський" і "руський" і є противником мовного закону

Дехто на мовні норми не зважає

Однак як доводить практика, а точніше кількість скарг, надісланих мовному омбудсмену, декому байдуже на ваші права, зокрема на обслуговування державною мовою.

Ми отримали понад 2 тисячі скарг від громадян України, в тому числі про порушення їхніх прав у різних сферах,

– заявив омбудсмен Тарас Кремінь.

Комаровського "понесло"

Одним із таких, хто вів й досі веде свій сайт російською, є лікар Євген Комаровський. Прекрасний фахівець. Той самий, який стояв пліч-о-пліч з президентом під час його передвиборчої кампанії, але бути міністром, як його тоді не вмовляли, він відмовився.



Євген Комаровський веде свій сайт російською мовою / Фото "Гордона"

Так от, якомусь з відвідувачів його ресурсу не сподобалось те, що на сайті немає можливості змінити "язик" на мову. Через це він і поскаржився мовному омбудсмену.

Сам лікар замість того, щоб просто виправити ситуацію чи перепросити, здається, підчепив справжній "словниковий пронос", бо його таки трохи "понесло".

Якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовний омбудсмен, я б виїхав і вивіз усю свою сім'ю,

– заявив Комаровський.

На цьому можна було б зупинитися, але ні – Комаровського понесло ще далі.

"У другому турі я зробив усе, щоб Порошенко не став президентом. Для цього треба було стояти поряд із Зеленським. Я йому був потрібен для голосів, як виявилось, більше ні для чого", – розповів він.

Дізнайтеся більше Їдьте туди, де буде комфортно, – Кремінь звернувся до тих, кого не влаштовує українська мова

Не знаю, чи так збіглося, чи побачив це інтерв'ю і той, до кого звертався лікар, але відповідь не змусила на себе довго чекати. Зокрема, повідомлення озвучив Володимир Зеленський на телеканалі "Дом", цільовою аудиторією якого є люди, що проживають на окупованих територіях.

Ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але відчував, що це Росія. Якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що заради своїх дітей і внуків вже треба їхати та шукати собі місце в Росії. Це правильно,

– наголосив президент.



Володимир Зеленський зробив важливу заяву на одному з телеканалів / Фото Офісу Президента

В ОПЗЖ "палало"

Я впевнена, що почули його позицію й у президентській фракції. Водночас опозиційні політики відразу переполошилися у соціальних мережах.

"Українська влада перетворюється на диктаторський режим, який ненавидить і виганяє усіх, хто з ним незгоден. Антиконституційна політика поділу українців на "правильних" і "неправильних" у виконанні Зе-команди досягла свого апогею", – заявили в ОПЗЖ.

Чи є у цьому світі щось прекрасніше, ніж спостерігати за тим, як у політиків від ОПЗЖ "палає"? Головне, що ці слова мали б почути й ті 23% населення, які дорікали гаранту за його розмиту позицію щодо України, війни, мови та називали русофілом. От тепер маєте – чітко, зрозуміло та досить однозначно: валіза – вокзал – Росія.

Варто прочитати Захищати мову треба не словами, а конкретними діями, – омбудсмен Кремінь

Позиція влади об'єднає українців

І хоч дехто стверджує, що це нас тепер вже остаточно роз'єднає, якраз ця чітка та спільна позиція влади нас як ніколи має об'єднати.

Об'єднати проти ворогів України, які підривають нашу стабільність в середині країни, які намагаються спекулювати на мовному питанні й українських кордонах, які намагаються довести українцям, що це жодним чином не війна, а громадянський конфлікт. Водночас Україна нібито перебуває під міфічним зовнішнім управлінням.

У нас для вас відповідь одна – або поважайте країну, в якій живете, й мову, якою вона говорить, або валіза – вокзал – Росія.