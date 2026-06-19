Нацполіція оголосила результати другого етапу масштабної спецоперації "Рубікон"

Нацполіція провела другий етап масштабної спеціальної операції "Рубікон". Вона спрямована на ліквідацію онлайн-продажів наркотиків на території держави.

Під час операції правоохоронці провели понад 100 контрольних закупівель наркотиків, що допомогло зібрати докази роботи злочинної мережі. Про це йдеться у повідомленні поліції.

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Які результати другого етапу антинаркотичної спецоперації "Рубікон"?

За результатами другого етапу спецоперації:

встановлено понад 400 осіб, причетних до наркобізнесу;

146 людям уже повідомлено про підозру;

ліквідовано чотири нарколабораторії – одну з виробництва alpha-PVP і три з виробництва амфетаміну;

вилучено майже 90 кілограмів наркотиків, серед яких 67 кілограмів alpha-PVP, 4 кілограми канабісу, 3,6 кілограма амфетаміну та 1,3 кілограма мефедрону;

вилучено понад 570 літрів прекурсорів – речовин для виготовлення наркотиків;

зупинено роботу кількох каналів онлайн-збуту наркотиків.

За оцінками поліції, вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить майже 70 мільйонів гривень.

Відомо, що на Буковині правоохоронці ліквідували лабораторію з виробництва alpha-PVP, перекрили канал постачання психотропів до різних регіонів України та затримали двох учасників угруповання. Загальна вартість вилучених наркотиків перевищує 44 мільйони гривень.

У Києві викрили лабораторію з виробництва амфетаміну, який збували в столиці. Організатора затримали.

На Полтавщині затримали двох організаторів незаконного обігу прекурсору фенілнітропропен. Під час обшуків у них вилучили близько 14 кілограмів цієї речовини, з якої можна було виготовити приблизно стільки ж амфетаміну.

Поліцейські встановили понад 400 людей, причетних до збуту наркотиків / Фото поліція

У Нацполіції зазначили, що операція "Рубікон" триває, а правоохоронці й надалі встановлюють усіх причетних до роботи онлайн-наркоринку.

Проведення другого етапу спецоперації "Рубікон": дивіться відео

Нагадаємо, що перший етап спецоперації провели в лютому. Тоді правоохоронці провели понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. Ліквідували 34 лабораторії, 74 склади по зберіганню готової наркопродукції та вилучили більше 27 мільйонів доз наркотиків.