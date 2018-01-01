Спецоперація у морі: у новорічну ніч СБУшники і військові переслідували судно

31 грудня біля Одеси виявили судно, на борту якого міг бути незаконний вантаж. Стежити за судном вийшов ракетний катер.

Про це йдеться у повідомленні ВМС України у Facebook.

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Відтак, ракетний катер "Прилуки" відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки по курсу судна під прапором Танзанії. На судні на виклик не відповідали, тому військовими розпочалось переслідування.

"З’ясувавши безперспективність спроби втечі від українського військового катеру, судно вийшло на зв'язок та було опитано згідно процедур, встановлених міжнародним морським правом. Проте, судно-порушник вимоги зупинитися не виконало. З метою примушення до припинення протиправних дій ракетний катер “Прилуки” відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки по курсу судна, яке було зупинено та відконвойовано до порту Одеси", – йдеться у повідомленні.

На допомогу українському катеру прибули броньовані артилерійські катери "Аккерман" та "Бердянськ" з доглядовою командою на борту, а також катера морської охорони ДПС України з представниками СБУ на борту.