"До тюрми приїхали представники": як у "Артан Х" потрапляють достроково звільненні

У штурмовому підрозділі активних дій у складі спецпідрозділу ГУР "Артан" воюють переважно достроково звільнені. Є спеціальні групи людей, які їздять по всій Україні, по місцях позбавлення волі й проводять співбесіди та відбори.

Про це 24 Каналу розповів командир "Артан Х" Андрій Мельник "Фаворит", зауваживши, що така практика діє постійно. Тобто це безперервний процес.

Що мотивує людей долучатися до підрозділу

Після співбесід люди проходять мінімальні фізичні, психологічні тести, а потім ще й поліграф. Це вже наступний етап. І тільки після цього їх забирають у підрозділ. Точно не беруть людей, які засуджені за зраду, педофілію, насильство, зґвалтування.

Якщо говорити про тих, хто долучався останніми, то переважна більшість – це тілесні ушкодження. Стаття 115, тобто вбивство, або крадіжки. Насправді різні випадки, не можна сказати, що чогось більше чи менше,

– підкреслив командир "Артан Х".

У 90% випадків людей мотивує бажання воювати й захищати свою країну, бути корисним. Це "другий шанс" для них, щоб показати, що кожен має право на помилку, але все одно може принести багато користі державі.

Як бійці потрапили у спецпідрозділ

Командир бронегрупи "Артан Х" з позивним "Франція" розповів, що був у місцях позбавлення волі, потім потрапив під домашній арешт. Він зателефонував, а згодом приїхав у Київ, де його зустріли представники "Артану". Саме у столиці він пройшов ВЛК, потрапив у ТЦК Голосіївського району, і так опинився у підрозділі.

Інший боєць долучився за порадою товариша, який уже служив. Тепер він став водієм бронегрупи.

"Я потрапив до тюрми, потім приїхали представники спецпідрозділу “Артан Х”. Пан "Фаворит" дав мені можливість потрапити в спецпідрозділ. Там уже були хлопці, які сюди потрапили раніше. У мене був товариш, який тут служив, він порадив мені теж піти сюди. Я послухав, а потім ще раз приїхали представники "Артана", я записався. І ні про що не шкодую", – підсумував "Мєля", водій бронегрупи "Артан Х”.

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