Спілка молочних підприємств готує план відновлення молочного сектору України для програми ЄС

Спілка молочних підприємств Україні розробить кроки з відновлення у молочному секторі, які необхідно виконати перед вступом до Євросоюзу. Процес відбудеться у рамках програми Ukraine Facility.

Україна прагне втілити програму Ukraine Facility ЄС, щоб забезпечити фінансову стабільність та економічний розвиток країни. З цією метою Кабінет Міністрів утворив міжвідомчу робочу групу, у склад якої потрапила Спілка молочних підприємств України (СМПУ).

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СМПУ розробить план з відновлення у молочному секторі країни

Відомо, що перше засідання групи відбулося 31 липня. Проєкт плану Ukraine Facility мають розробити до 15 вересня цього року, а подати пропозиції для секторальних стратегій – до 15 листопада.

Ukraine Facility – це фінансовий інструмент, ініційований Євросоюзом. Він передбачає виділення до 50 мільярдів євро на чотирирічний період для відновлення і підтримки України.

Програма проєкту включатиме наступні кроки:

фінансову допомогу у формі грантів та позик для забезпечення економічної стабільності країни;

спеціальну інвестиційну структуру, яка залучить та мобілізує державні та приватні інвестиції для відновлення України;

надання технічної допомоги для підтримки реформ, муніципалітетів та громадянського суспільства.

Для імплементації Ukraine Facility, Уряд України готує План відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також деталізує реформи та інвестиції, в тому числі в агропромисловому комплексі України, які необхідно буде здійснити в рамках процесу вступу до ЄС,

– зазначили у Спілці молочних підприємств.