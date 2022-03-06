Спіть спокійно, все гаразд, відбій тривоги, – глава Миколаївської ОВА

У Миколаївській області скасувавали повітряну тривогу. Голова ОВА Віталій Кім наголосив, що ситуація під контролем, тому мешканці можуть спати спокійно.

За словами Віталія Кіма, ворог намагається просто обдурити нас загрозами, поки сам спить. Однак ситуацію в області тримають під контролем.

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Скасовуємо повітряну тривогу. Знову обманюють нас, коли самі сплять, а нас тут ганяють. Тому відбій тривоги, ми несемо дозор, а ви спіть. Усе добре,

– заявив Кім.

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