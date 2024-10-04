Іран зараз може потрапити у дуже складну ситуацію: якою буде співпраця з Росією

Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю до 200 балістичних ракет. Через це США пригрозили Тегерану "серйозними наслідками", що також може вплинути на ірансько-російські відносини.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Іран передав Росії понад 200 ракет Fath-360.

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Чи зможе Іран й далі допомагати Росії

ЗМІ повідомляли, що у жовтні 2022 року Тегеран нібито підписав угоду з Кремлем про постачання ракет у Росію. Після цього Іран розширив два ключові об’єкти з виробництва балістичних ракет.

Станом на літо 2024 року, ракетний арсенал Ірану назвали найбільшим на Близькому Сході. Його оцінюють у понад 3000 ракет.

Втім, через загострення конфлікту на Близькому Сході один з головних союзників Росії – Іран може потрапити в складну ситуацію.

Не треба бути військовим експертом, щоб зрозуміти, що коли ти (Іран – 24 Канал) встряєш у серйозний конфлікт, то навряд чи ти продаватимеш, наприклад, балістичні ракети Росії,

– мовив Лісний.

За його словами, якщо один із союзників країни-агресора відволікатиметься на свої проблеми, то можна припустити, що йому буде не до допомоги Росії.

Однак поки що, на жаль, Росія та Іран намагаються посилити співпрацю. Днями прем’єр-міністр країни-агресора Міхаїл Мішустін прибув до Тегерана для переговорів з іранськими лідерами щодо посилення співпраці між двома країнами. На майбутньому саміті БРІКС, який відбудеться в Казані з 22 по 24 жовтня, країни можуть підписати угоду про стратегічне партнерство.