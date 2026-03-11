Поради для Ірану вийшли на новий рівень: ЗМІ пишуть про конкретні тактичні вказівки Москви

Росія надає Ірану тактичну підтримку у використанні безпілотників для атак на цілі США та країни Перської затоки. Ідеться про допомогу у плануванні ударів, використанні "Шахедів" та посилення протиповітряної оборони Ірану.

Про це виданню CNN повідомило джерело у західній розвідці.

Як Росія допомагає Ірану?

Представник західної розвідки повідомив, що Росія передає Ірану досвід використання ударних дронів, який отримала у війні проти України. Він додав, що нині Іран з допомогою Путіна атакує цілі США на Близькому Сході та країни Перської затоки.

Іранські безпілотники типу "Шахеди", які Росія масово виготовляє для війни в Україні, успішно прорвали протиповітряну оборону країн Перської затоки. Якщо раніше обмін розвідувальною інформацією між Тегераном і Москвою вважався загальною допомогою у виборі цілей, то тепер Росія надає Ірану конкретні тактичні поради, що чиновник вважає новим рівнем підтримки.

Те, що було більш загальною підтримкою, зараз викликає більше занепокоєння, включаючи стратегії націлювання на безпілотні літальні апарати (БпЛА), які Росія використовувала в Україні,

– сказав чиновник.

Водночас він не назвав точні деталі цієї підтримки, але зауважив, що Москва застосовувала "Шахеди" проти України хвилями, при цьому кілька дронів літали разом й змінювали курс, щоб уникнути ППО.

Чиновник повідомив, що ситуація у Перській затоці викликає серйозне занепокоєння через використання Іраном мін в Ормузькій протоці, а також через проведення атак морськими безпілотниками та невеликими суднами на ударні групи американських авіаносців.

Нагадаємо, що на початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран заявляв, що уразив американський авіаносець "Авраам Лінкольн", хоч у США таку інформацію заперечили й додали, що жодна іранська ракета не досягнула своєї цілі.

Також західний чиновник заявив, що його турбує підтримка Ірану з боку Китаю, але деталей цієї допомоги не розкрив.

