Матиме наслідки для Азійсько-Тихоокеанського регіону, – Буданов про співпрацю Росії та КНДР

Росія та КНДР продовжують військову співпрацю. Це негативно впливає на безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та всієї міжнародної спільноти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю керівника ГУР Кирила Буданова південнокорейському виданню The Chosun.

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Майбутня армія КНДР кардинально відрізнятиметься, – Буданов

Буданов зауважив, що Північна Корея використовує війну в Україні, щоб отримати реальний бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Зокрема, росіяни уже їй допомогли модернізувати балістичні ракети KN-23, які стали більш точними.

Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти…Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні,

– наголосив Буданов.

Попри втрати приблизно у 4000 тисяч військових убитими та важкопораненими, Північна Корея продовжує разом із Росією активно вести спільні військові операції.

Керівник ГУР наголосив, що майбутня армія КНДР буде кардинально відрізнятися від тієї, що була раніше.