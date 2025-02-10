В'їжджають за студентськими візами: Росія покриває нестачу робочої сили північнокорейцями, – ISW

Росія надалі продовжує співпрацю із Північною Кореєю. Так вона намагається компенсувати дефіцит ресурсів, що стримує її економіку та військові зусилля.

Розвідка Південної Кореї стверджує, що за 2024 рік понад 13 тисяч північнокорейських робітників приїхали до Росії для роботи на будівництвах. Порівняно із 2023 – це майже в 12 разів більше, а ще – наймасовіше із 2019. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Північнокорейці їдуть працювати у Росію за студентськими візами

Значна частина громадян КНДР в'їжджають до Росії за студентськими візами. Майже 7 900 осіб приїхали туди нібито для навчання.

Саме із цією метою також в'їхала рекордна кількість північнокорейців у період з липня по вересень 2024 року, якраз перед початком розгортання військ Кіма в Росії на початку жовтня.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія страждає від значної нестачі робочої сили як у цивільному, так і в оборонно-промисловому секторах. Прибуття кількох тисяч північнокорейців для роботи в цивільному секторі є маргінальним і не суттєво полегшить нестачу робочої сили в Росії,

– пише ISW.

Станом на грудень 2024 року Росія потребувала 1,5 мільйона працівників.

Яка користь Росії від робітників із КНДР

Однак, ці декілька тисяч робітників із КНДР, які нещодавно прибули до Росії, "можуть стати початком більшого припливу в майбутньому", а тому це суттєво допоможе росіянам з проблемами нестачі робочої сили. Так само збільшилося постачання північнокорейської зброї за 2024 рік.

Зарплата приїжджих робітників, схоже, менша за ту, яку виплачують росіянам. Це невдовзі також може дати фінансову користь російським підприємствам,

"Значне збільшення кількості північнокорейців, які працюють у цивільному секторі Росії в майбутньому, також може звільнити російських працівників цивільного сектору для роботи на російській оборонно-промисловій базі або війни в Україні", – додають в Інституті вивчення війни.

Росія порушує резолюцію ООН

Використовуючи північнокорейських робітників, Росія як постійний член Радбезу ООН, порушує резолюцію 2397 щодо КНДР, яку ж сама і підписувала.

Зокрема, країні заборонили випробовувати міжконтинентальну балістичну ракету та відправляти своїх громадян за кордон для роботи.

Також документ зобов'язує всі країни-члени ООН вислати північнокорейців, які працюють за кордоном.

Як зауважили в ISW, Росія, ймовірно, прикривається студентськими візами, щоб приховати порушення цієї резолюції.