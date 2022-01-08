Співробітники акімату Алмати зазнали вогнепальних поранень

Працівники акімату Алмати, які супроводжували журналістів місцевого телеканалу, постраждали під час стрілянини. Наразі їхньому життю вже нічого не загрожує.

Цей інцидент трапився у ніч проти 6 січня. Згодом інформацію про постраждалих представників влади підтвердили у місцевому органі охорони здоров'я.

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Чиновники були з журналістами

Співрозмовник журналістів уточнив, що постраждали чиновники, які супроводжували журналістів телеканалу "Алмати". Втім, точного діагнозу назвати він не зміг. "У них вогнепальне поранення грудної клітки. Наскільки знаю, їхньому стану нічого не загрожує", – запевнило джерело.

Той обстріл забрав життя водія

Згідно з інформацією анонімного джерела, знімальна група прямувала до акіма – голови місцевого органу. Вони мали записати його звернення до казахів.

У ніч з 5 на 6 січня журналісти Orda.kz отримали інформацію про кілька автоматних черг. Їх було чути з району резиденції президента. Згодом джерело уточнило, що під обстріл потрапила знімальна група місцевого телеканалу. Один із кореспондентів постраждав, а водій – загинув.

Пізніше співрозмовник видання додав, що за непідтвердженими даними, постраждати могли й заступники акіма Алмати – Мухіт Азірбаєв та Максат Кікімов. Мовляв, авто з чиновниками супроводжували знімальну групу журналістів. Втім, речник Азірбаєва заперечив інформацію про поранення.

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