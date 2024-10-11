"Результати співпраці ми всі бачимо": представники СБУ зустрілися з головами МСЕК

У МОЗ провели зустріч з головами медико-соціальних експертних комісій за участі СБУ. Основною темою зустрічі стала реформа МСЕК.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Під час зустрічі особливу увагу також приділили цифровізації МСЕК при проходженні експертизи.

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Представники СБУ зустрілися з головами МСЕК

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та представники СБУ закликали "жорстко і принципово реагувати на порушення закону" при виявленні фактів надання неправомірного статусу інвалідності для ухилення від мобілізації

За словами правоохоронців, лише з початку року було викрито 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того, виявлено 7 злочинних угрупувань із числа представників комісій.

Спільно з правоохоронними органами вже опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Результати цієї співпраці ми всі бачимо останнім часом у ЗМІ у вигляді повідомлень про затримання та вручення підозр,

– повідомили в МОЗ.

Зазначається, що зустріч стала також продовженням дискусії щодо реформування МСЕК. Раніше вже був представлений законопроєкт, що передбачає системні зміни в медичній частині експертизи та вносить зміни до 27 законів та кодексів України.

Особливу увагу приділено цифровізації МСЕК при проходженні експертизи. За словами МОЗ, обов'язковість використання Електронної системи охорони здоров'я для прийняття рішень – один з антикорупційних запобіжників. Саме ЕСОЗ дозволить відстежувати етапи прийняття рішень і запобігати можливості зловживань.