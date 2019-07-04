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      Співробітницю Верховної Ради знайшли мертвою: фото

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      Робітниця гардероба Верховної Ради Антоніна Шпір
      Робітниця гардероба Верховної Ради Антоніна Шпір / facebook.com/KyivOperativ

      3 липня в Макарівському районі, що на Київщині знайшли мертвою робітницю гардероба Верховної Ради Антоніну Шпір. Напередодні вона зникла безвісти.

      У поліції офіційно не назвали прізвище жінки. За даними "Української правди", це 65-річна Антоніна Шпір, яка працювала в гардеробі Верховної Ради.

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      Минулого тижня жінка поїхала на дачу і не повернулася. Правоохоронці проводили оперативно-розшукові заходи.

      Її знайшли знайомі, які прочісували місцевість після зникнення. В кукурудзяному полі,
      – сказав речник поліції Київщини Микола Жукович.

      Він додав, що про причину смерті можна буде говорити після висновку судово-медичної експертизи. Жукович наголосив, що видимих ознак насильницьких дій не було, але "на шиї борозда, ніби її душили".

      "Київ Оперативний" повідомляє, що жінка зникла ще 29 червня. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство.

       

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Верховна Рада Поліція
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