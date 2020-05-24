Американська компанія придбала стадіон "Чорноморець" в Одесі, – ЗМІ

У п'ятницю, 22 травня, відбувся черговий аукціон з продажу одеського стадіону "Чорноморець". Футбольну арену вдалося продати із 17-й спроби.

Ціна на стадіон впала з 1,1 мільярда гривень

Як повідомляє "ТаТоТаке", стадіон, який належав Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), вдалося продати невідомій американській компанії.

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Окрім арени, у їх власність перейдуть офісні приміщення, фітнес-центр, ресторани, готель та підземний паркінг.

За інформацією "ТаТоТаке", стадіон продали за 5 мільйонів доларів (139 млн мільйонів гривень).

Журналісти інформують, що стартовою ціною стадіону були 1,1 мільярда гривень. У березні 2020 року ціна впала до 10 мільйонів доларів, а в травні ще нижче.

Американська компанія вже внесла 10% від загальної вартості. Наразі не повідомляється, для чого американці придбали стадіон.

За версією "ТаТоТаке", стадіон придбано для створення казино замість готелю.

Також не відома доля футбольного клубу "Чорноморець", який виступає на стадіоні. Одеський клуб не зможе орендувати стадіон через високу ціну – приблизно 200-400 тисяч гривень за матч.

Як відомо, у клубі проблеми з виплатою зарплат. Це спричинило відставку з посади головного тренера Остапа Маркевича.

Що відомо про стадіон "Чорноморець"?Арена збудована у період з 1925 до 1935 року. Стадіон пережив декілька реконструкцій, остання з яких завершилася у 2011 році. Арена є домашньою для ФК "Чорноморець". Також стадіон приймає матчі за Суперкубок України, фінал Кубка України і поєдинки збірної України.