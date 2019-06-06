Григорій Суркіс йде у Верховну Раду від партії Бойка – Медведчука

Партія "Опозиційна платформа – За життя" 6 червня оприлюднила список кандидатів в депутати на вибори до Верховної Ради України. Знайшлося в цьому списку і місце Григорію Суркісу.

Григорій Суркіс отримав 17-ий номер у списку партії. Зважаючи, що партія "Опозиційна платформа – За життя" може набрати 10% на виборах до парламенту, то місце Григорія Суркіса прохідне.

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Хто такий Григорій Суркіс?

Український футбольний функціонер. З 1993 по 1998 рік був президентом київського "Динамо". Після цього до 2002 року носив титул почесного президента клубу. Тоді ж офіційно передав право власності своєму молодшому брату Ігорю.



З 1996 по 2000 рік Григорій Суркіс був президентом Професіональної футбольної ліги України та віце-президентом Федерації футболу України. У 2000 році він очолив ФФУ, якою керував до 2012 року. Після цього – почесний президент ФФУ. Після обрання очільником ФФУ став членом різноманітних комісій в УЄФА, а згодом і головував у деяких комітетах. У 2007 році був обраний у Виконком УЄФА. З 2013 року – віце-президент УЄФА. У 2019 році пішов з цих посад в УЄФА, залишившись в організації як почесний член.



Окрім футболу, Григорій Суркіс з 2006 року – віце-президент Національного олімпійського комітету України.



У Верховній Раді Григорій Суркіс був двічі – з 1998 до 2006 року. Входив до фракції СДПУ(о) разом з Віктором Медведчуком

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Варто додати, що другим номером у списку партії "Опозиційна платформа – За життя" є Вадим Рабінович. А сьоме місце у рейтингу посів Нестор Шуфрич.

Як Вадим Рабінович та Нестор Шуфрич пов'язані зі спортом?Влітку 2007 Вадим Рабінович придбав у Київської міської державної адміністрації футбольний клуб "Арсенал" (Київ). Після двох не дуже вдалих сезонів в січні 2009 року Рабінович продав клуб меру Києва Леоніду Черновецькому



Нестор Шуфрич – колишній власник футбольного клубу "Говерла" (Ужгород). Президентом клубу був його батько Іван Шуфрич, а віце-президентом – син Олександр. У 2016 році клуб припинив своє існування після ряду скандалів щодо невиплат зарплатні гравцям клубу і невиконання вимог ФФУ щодо їх погашення.



Нестор Шуфрич ще у 15-річному віці здобув звання "майстер спорту СРСР" зі стрільби з лука, і навіть був кандидатом до молодіжної збірної Радянського Союзу

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