Ломаченко розкритикував українські закони через розгляд справи про вбивство Лащенка
Василь Ломаченко після відвідування суду у справі про вбивство бійця Сергія Лащенка розкритикував українські закони. Підозрюваним у вбивсті Лашенка є громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов.
Ломаченко в інтерв'ю ютуб-каналу "Пушкинская.net" заявив, що в нього немає питань до адвоката захисту, чи до суддів. Ломаченко має до питання до авторів судових законів.
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Чому закон створили так, що тепер адвокати можуть знаходити усілякі лазівки, через що ми не можемо вже декілька років закрити справу про вбивство однієї людини іншою людиною? Тим паче, що до нас приїхав іноземець, вбив нашого громадянина України. Ми тепер намагаємося знайти людину, яка перекладе цій людини (підозрюваному, – Спорт24.), що він порушив закон. Незнання закону не звільняє від відповідальності,
– сказав Ломаченко.
Ломаченко наполягає на тому, що в першу чергу, потрібно захищати своїх громадян.
"Потрібно створювати такі закони, які захищали б наших людей. А не для того, щоб були усілякі лазівки, і людина могла приїхати з іншої країни, порушити закон і піти безкарною", – резюмував Василь.
Що відомо про вбивство Сергія Лащенка
- У 2015 році в одеській міській лікарні був убитий 27-річний майстер спорту, тайський боксер Сергій Лащенко.
- За інформацією ЗМІ, конфлікт між двома групами людей почався ще на вулиці Дерибасівській, де дві людини отримали поранення з травматичної зброї. Вони були госпіталізовані в лікарню.
- За версією слідства, п'ятеро їхніх опонентів приїхали за Лащенком в лікарню, де він і був вбитий.
- Після вбивства в Одесі був оголошений план-перехоплення, але він не спрацював. Підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук.
- Через пів року в Санкт-Петербурзі затримали громадянина Азербайджану Бебека Демір-огли Гасанова і екстрадували в Україну.
- Гасанова відразу взяли під варту і посадили в СІЗО, але справа затягується. Спочатку адвокат не з'являвся на судові засідання.
- Потім адвокат заявив, що Бебек не розуміє ні українською, ні російською і хоче отримати перекладача.
- Суд задовольнив клопотання адвоката про надання обвинуваченому перекладача, але на цьому все і застопорилося.
- Звинувачення стверджує, що кожному з перекладачів надходять погрози, через які вони відмовляються з'явитися в суд.
- 7 лютого в Малиновському районному суді Одеси відбулося чергове засідання. Суд переніс розгляд справи через відсутність перекладача для обвинуваченої сторони. Нове засідання призначили на 20 лютого.
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