Ломаченко розкритикував українські закони через розгляд справи про вбивство Лащенка

Василь Ломаченко після відвідування суду у справі про вбивство бійця Сергія Лащенка розкритикував українські закони. Підозрюваним у вбивсті Лашенка є громадянин Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов.

Ломаченко в інтерв'ю ютуб-каналу "Пушкинская.net" заявив, що в нього немає питань до адвоката захисту, чи до суддів. Ломаченко має до питання до авторів судових законів.

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Чому закон створили так, що тепер адвокати можуть знаходити усілякі лазівки, через що ми не можемо вже декілька років закрити справу про вбивство однієї людини іншою людиною? Тим паче, що до нас приїхав іноземець, вбив нашого громадянина України. Ми тепер намагаємося знайти людину, яка перекладе цій людини (підозрюваному, – Спорт24.), що він порушив закон. Незнання закону не звільняє від відповідальності,

– сказав Ломаченко.

Ломаченко наполягає на тому, що в першу чергу, потрібно захищати своїх громадян.

"Потрібно створювати такі закони, які захищали б наших людей. А не для того, щоб були усілякі лазівки, і людина могла приїхати з іншої країни, порушити закон і піти безкарною", – резюмував Василь.

Що відомо про вбивство Сергія Лащенка