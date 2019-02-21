"Шахтер" после разгромного поражение "Айнтрахта" вылетел из Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" завершил свое выступление в Лиге Европы на стадии 1/16 финала. "Горняки" на выезде разгромно проиграли немецкому "Айнтрахту".

Айнтрахт – Шахтер 4:1

Голы: Йович, 23, Халлер, 27, 80, Ребич, 88-Мораес, 64

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На протяжении стартовых команды занимались разведкой, не создавая действительно опасные моменты. Клубы по очереди владели мячом, но в основном в центре поля.

В середине тайма у хозяев прошла классическая атака. Коста с правого фланга прострелил на Йовича. Никто из защитников "Шахтера" не опекал серба, который мощным ударом оставил Пятова не у дел – 1:0.

В ответ на 25 минуте Жуниор Мораес нанес дальний удар. Трапп с трудом парировал удар бразильского нападающего. В следующей же атаке "Айнтрахт" заработал право на пенальти после игры рукой в штрафной Матвиенко. Халлер уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Достаточно быстрые голы хозяев заставили "Шахтер" раскрываться, поэтому немцы получили возможность играть на контратаках. И у "Шахтера" откровенно не клеилось впереди. "Горнякам" заметно не хватало последней передачи и креативности в центре поля. Футболиста немецкой команды легко перехватывали все обостряющие передачи украинцев. Первый тайм завершился победой "орлов" 2:0.

На старте второго тайма наставник гостей Паулу Фонсека сразу сделал замену. Вместо Соломона на поле появился Майкон. Этой заменой Фонсека решил усилить игру "горняков" в центре поля. И действительно, мяч стал двигаться быстрее. На 64 минуте дончанам удалось сократить отставание. Исмаили получил элегантную передачу от Марлоса и прострелил на Мораеса. Бразилец замкнул прострел, хотя Трапп едва не парировал удар. Мяч коварно выскользнул из рук голкипера – 2:1.

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Уже через несколько минут гости были близки, чтобы сравнять счет. Марлос сместился в центр и мощно пробил. Мяч попал в перекладину. "Горняки" продолжили давить на соперника и на 79 минуте еще одна атака "Шахтера" завершилась попаданием в перекладину. Тайсон ударом головой с линии штрафной перебрасывал Траппа, но до гола не хватило совсем немного.

На 80 минуте старания дончан свел на нет все тот же Халлер. Игроки "Айнтрахта" убежали в стремительную атаку, которая завершилась точным ударом Халерра 3:1.

"Шахтеру" так и не удалось восстановить интригу в матче. Зато увеличил преимущество "Айнтрахт". На 88 минуте Ребич чрезвычайно легко переиграл Андрея Пятова и установил счет 4:1. По сумме двух матчей "горняки" проиграли 6:3 и прекращают участие в Лиге Европы

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