Андрей Ярмоленко не сыграет до конца сезона за "Вест Хэм"

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не успевает восстановиться после травмы. Поэтому футболист не сыграет до конца сезона.

Об этом заявил главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини, комментируя на официальном сайте переполненный лазарет команды.

"Не только Андрей Ярмоленко [не вернется в этом сезоне], но Карлос Санчес также не будет готов. И я не думаю, что Уинстон Рид будет готов. У меня есть сомнения, что Джек Уилшир будет готов. Так что есть много игроков, которые будут продолжать восстанавливаться после травм", – заявил Мануэль Пеллегрини.

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Сам Ярмоленко прокомментировал восстановление после травмы

"Иногда ты сидишь дома и думаешь, почему плохо сыграл, а все обсуждают этот матч. В такие моменты мне всегда помогают мои семья и друзья. Конечно, без футбола не легко обойтись, потому что я люблю эту игру. Но травма уже случилась, ты должен сосредоточиться на восстановлении. Семья, одноклубники и персонал помогают мне, потому что в "Вест Хэме" мы едины. Мы – большая семья, это действительно помогло мне", – сказал Ярмоленко.

Напомним, Андрей Ярмоленко получил разрыв ахилла в матче против "Тоттенхэма" еще 20 октября 2018 года. Футболисту провели операцию, и планировалось, что игрок вернется на поле до апреля 2019 года.

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Теги: Футбол Спорт Публикации Андрей Ярмоленко
Источник: 24 Канал
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