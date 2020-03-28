Ассистент Шевченко, итальянец Малдера сделал татуировку с украинским флагом: фото

Ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Андреа Малдера сдержал свое слово и сделал тату с украинской символикой. Малдера считает себя гражданином обоих государств – Украины и Италии, это две родные для него страны.

Ассистент рассказал телеканалу Футбол, почему он сделал такую татуировку. Однажды они с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Андреа сказал, что если сборная выйдет на Евро, тогда он сделает тату с украинской символикой, и сдержал свое слово.

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Ассистент очень счастлив носить на своем теле украинский флаг. Украина – часть его жизни, он считает себя украинцем и итальянцем одновременно.

Моя новая татуировка: Украина – люблю,

– написал Андреа.

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