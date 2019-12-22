"Аталанта" с Малиновским унизительного разгромила "Милан": видео

22 декабря "Аталанта" Украинская Руслана Малиновского одержала убедительную победу в 17 туре чемпионата Италии. "Бергамаски" на своем поле разгромили "Милан".

Аталанта – Милан 5:0

Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 63, 72, Муриель, 83

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Уже на старте матча хозяевам поля удалось выйти вперед. Экс-игрок харьковского "Металлиста" Гомес совершил сольный проход в штрафную "Милана". Аргентинец красиво обыграл Конти и мощно пробил. Джанлуиджи Доннарумма выручить партнеров не смог.

Через 5 минут хозяева могли удвоить преимущество. Пашалич успел на добивание, но мяч после его удара со средней дистанции попал в перекладину. А под занавес первого тайма возможность забить имел Иличич.

Йосип нанес яростный удар с границы штрафной. С опасным выстрелом, направленным под левую стойку, справился Доннарумма. Однако "Милан" за весь первый тайм не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

После перерыва "Аталанта" за две минуты сумела решить судьбу противостояния. На 61 минуте Пашалич нашел свободное пространство в штрафной и отправил мяч в нижний правый угол ворот, замкнув передачу Госенса.

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Через две минуты клоунов из защитников "россонери" сделал Иличич. Йосип ворвался в штрафную после классной передачи, легко обыграл защитников и мощно пробил. Доннарумма не имел шансов спасти команду.

Через 9 минут Иличич эффектно оформил дубль. Хозяева разыграли штрафной, после чего Йосип пробил в стиле Арьена Роббена в дальний угол – 4:0.

На 81 минуте болезненным счет для "Милана" должен был делать Кастано. Тимоти с нескольких метров замкнул прострел, но Доннарумма совершил фантастический сейв. Но через 2 минуты талантливый голкипер грубо ошибся.

Защитник "Аталанты" выбил мяч со своей половины поля. Доннарумма выбежал, чтобы перехватить мяч, но решил остановиться. Этим воспользовался Муриель, который был первым на мяче. Колумбиец обошел вратаря и переправил мяч в пустые ворота.

5:0 – "Аталанта" разгромно победила "Милан" дома. Украинец Руслан Малиновский отыграл весь матч за свою команду.

Турнирная таблица Серии А