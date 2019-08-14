АЗ – Мариуполь: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

15-го августа "Мариуполь" на выезде проведет ответный матч третьего отборочного этапа Лиги Европы против "АЗ Алкмар". Первый поединок в Мариуполе завершился 0:0, поэтому судьба путевки в следующий раунд решится в Нидерландах. Букмекеры дали прогноз на игру.

АЗ Алкмар – Мариуполь: прогноз на матч

"Мариуполь", после того, как отстоял ничью в Одессе, сохраняет хорошие шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы. Для этого подопечным Александра Бабича нужно обязательно забивать в ответном матче или же надеяться, что судьба противостояния будет решаться в серии пенальти.

В первой игре АЗ продемонстрировал свою мощь, однако так и не смог огорчить украинцев. Нидерландцы примут "азовцев" не на родном стадионе. Как известно, крыша арены нидерландцев обвалилась, поэтому игру перенесли на стадион команды "АДО Ден Хааг", где проводит свои домашние матчи одноименный клуб из Гааги.

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Прогноз Фаворит Спорт

По мнению букмекеров, у "Мариуполя" мизерные шансы победить АЗ на выезде. Коэффициент на их победу аж 14,25. Куда больше шансов у "азовцев" сыграть вничью. Такой исход букмекеры оценили коэффициентом 6,50. Победа голландцев – 1,18.

Также букмекеры дали прогноз на то, какая команда пройдет в финальную стадию квалификации. Коэффициент на проход АЗ – 1,18. Шансы "Мариуполя" – 5,25.

Прогноз Parimatch

В победу "АЗ Алкмар" верят и букмекеры Parimatch. Коэффициент на то, что АЗ победит и ТБ 2,5 – 1,72. Коэффициент на победу "Мариуполя" и ТМ 2,5 – 20. Победу "Мариуполя" хотя бы в одном из таймов букмекеры оценили коэффициентом 5,60.

Коэффициент на то, что "Мариуполь" забьет хоть один гол в матче – 2,28. Если же обоим командам удастся отличиться мячами – 2,46.

Прогноз 1xbet

Первый матч завершился со счетом 0:0. Если в основное время поединка в Нидерландах снова будет зафиксирован такой результат – коэффициент 16. "Мариуполь" устроит в матче ничья 1:1. Коэффициент на такой результат – 10.

Минимальную победу "азовцев" на выезде букмекеры оценили коэффициентом 26. Если же такого результата достигнет АЗ – 5,5. Победа хозяев поля со счетом 2:0 – коэффициент 4,5.

Матч третьего квалификационного раунда "АЗ Алкмар" – "Мариуполь" состоится в четверг, 15-го августа. Начало игры в 21:30. Результат матча читайте на сайте Спорт24.