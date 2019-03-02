Бразилец Матеус перешел в "Зарю": фото

Луганская "Заря" усилилась очередным новым футболистом. К рядам луганчан присоединился 22-летний бразильский полузащитник Матеус Нортон.

Футболист уже подписал с луганским клубом контракт, однако официально о сделке еще не сообщили.

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Ранее сообщалось, что Матеус перейдет в "Зарю" на правах свободного агента, поскольку разорвал контракт со своим бывшим клубом – "Флуминенсе".

Ожидается, что с футболистом подпишут соглашение сроком на 2 года.

По информации Xsport, игрок играл за "Зарю" во время зимних сборов.

На счету Матеуса 25 матчей в составе "Флуминенсе", в которых результативными действиями он не отмечался.

Ранее луганская "Заря" пополнила состав вратарем Никитой Шевченко. Последним клубом голкипера был донецкий "Шахтер". В то же время покинул клуб защитник Александр Сваток.

Также клуб подписал контракт с нападающим Филиппом Будкивским, который в свое время выступал за "Анжи". Вернулся к луганчанам полузащитник Игорь Чайковский.

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