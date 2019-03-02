Бразилец Матеус перешел в "Зарю": фото

10 Читати новину українською
Матеус
Матеус / lunomeno

Луганская "Заря" усилилась очередным новым футболистом. К рядам луганчан присоединился 22-летний бразильский полузащитник Матеус Нортон.

Футболист уже подписал с луганским клубом контракт, однако официально о сделке еще не сообщили.

Читайте также: Нападающий "Шахтера" и экс-игрок "Динамо" станут партнерами в новом клубе

Ранее сообщалось, что Матеус перейдет в "Зарю" на правах свободного агента, поскольку разорвал контракт со своим бывшим клубом – "Флуминенсе".

Ожидается, что с футболистом подпишут соглашение сроком на 2 года.

По информации Xsport, игрок играл за "Зарю" во время зимних сборов.

На счету Матеуса 25 матчей в составе "Флуминенсе", в которых результативными действиями он не отмечался.

Ранее луганская "Заря" пополнила состав вратарем Никитой Шевченко. Последним клубом голкипера был донецкий "Шахтер". В то же время покинул клуб защитник Александр Сваток.

Также клуб подписал контракт с нападающим Филиппом Будкивским, который в свое время выступал за "Анжи". Вернулся к луганчанам полузащитник Игорь Чайковский.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

 

blog_ava
Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
сегодня
1523
Теги: Спорт ФК Заря Футбол Трансферы
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Шахтер" минимально победил "Черноморец" благодаря голу с пенальти: видео
сегодня 19:00 "Шахтер" минимально победил "Черноморец" благодаря голу с пенальти: видео
4
Травма Соля: на сколько "Динамо" потеряло форварда
сегодня 16:45 Травма Соля: на сколько "Динамо" потеряло форварда
195
"Тоттенхэм" и "Арсенал" в драматичном матче разошлись результативным миром: видео
сегодня 16:32 "Тоттенхэм" и "Арсенал" в драматичном матче разошлись результативным миром: видео
138
"Манчестер Сити" планирует приобрести нового игрока на позицию Зинченко
сегодня 15:56 "Манчестер Сити" планирует приобрести нового игрока на позицию Зинченко
55
Лень оформил дабл-дабл в невероятном матче за "Атланту": видео
сегодня 11:36 Лень оформил дабл-дабл в невероятном матче за "Атланту": видео
34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук