Челси – Айнтрахт прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

24 Читати новину українською
Челси - Айнтрахт прогноз на матч 9 мая 2019 - Лига Европы
Челси – Айнтрахт прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Первая полуфинальная игра между "Челси" и "Айнтрахт" завершилась результативной ничьей 1:1. Фаворитом противостояния является "Челси" и лондонский клуб попытается победить немцев дома, чтобы выйти в финал. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

Прогноз на матч "Челси" – "Айнтрахт"

Лондонский "Челси" не проигрывает дома уже восемь матчей подряд. Зато "Айнтрахт" не сумел выиграть в трех предыдущих матчах в гостях (хотя перед этим выиграл четыре матча подряд). Так еще и в последнем матче чемпионата Германии на выезде против "Байера", команда пропустила шесть голов в 36-й минуты.

Поэтому вероятность победы немецкой команды довольно незначительна. "Челси" является явным фаворитом, тем более на своем поле. Да, "Айнтрахт" в этом сезоне неоднократно показывал, что не боится грозных соперников, и готов обыгрывать их.

Это стоит увидеть: Фанаты "Айнтрахта" устроили сумасшедшее модульное шоу на матче с "Челси"

Прогноз PariMatch

Букмекеры с PariMatch оценили шанс "Челси" на домашнюю победу коэффициентом 1,38. На то, что Айнтрахт" все-таки сможет победить на выезде – 8,40. Ничья в матче – 5,20.

Относительно прохода в финал Лиги Европы, то здесь шансы команды 1,21 на "Челси" против 4,75 на "Айнтрахт".

Прогноз 10Bet

Самый низкий коэффициент на победу "Айнтрахта" выставили букмекеры с 10Bet – 7,50. Относительно победы "Челси", то их шансы получили коэффициент 1,34. Ничья в матче оценена в 4,80.

К слову: ФИФА запретила "Челси" подписывать новых игроков

Проход в финал немецкой команды – 4,20. На то, что в финале Лиги чемпионов сыграет "Челси" – 1,17.

Прогноз bet365

Зато эксперты с bet365 выставили самый высокий коэффициент на победу "Айнтрахта" – 9,50. При этом победа "Челси" не слишком отличается от остальных – 1,36. Ничья – 5,25. При этом "Челси" имеет больше шансов победить в экстра-тайме – против 21,00 34,00 на "Айнтрахт". Но если матч дойдет до серии пенальти, то там шансы у обеих команд равны – по 41,00.

Не слишком верят здесь в проход в финал "Айнтрахта" – 5,00 на попадание туда немецкой команды. Участие "Челси" в финале – 1,16.

Матч "Челси" – "Айнтрахт" состоится в четверг, 9 мая. Начало матча в 22:00. В финале Лиги Европы одна из команд сыграет против победителя пары "Валенсия" – "Арсенал". Видео голов и обзор обоих матчей – на сайте Спорт24.

Читайте также: Валенсия – Арсенал: прогноз букмекеров на полуфинал Лиги Европы

blog_ava
Луценко уволил своего заместителя
сегодня
858
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Лига Европы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Усик прокомментировал травму перед боем с Такамой: видео
сегодня 21:54 Усик прокомментировал травму перед боем с Такамой: видео
14
От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
7 мая 14:14 От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
Станіслав Безушко 113
Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили приговор суда
сегодня 16:45 Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили приговор суда
267
Ломаченко официально получил шанс драться за пояс WBC: соперник – Люк Кэмпбелл
7 мая 18:23 Ломаченко официально получил шанс драться за пояс WBC: соперник – Люк Кэмпбелл
334
Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
7 мая 18:13 Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
57
Новости
Больше новостей
Залиште відгук