Челси – Айнтрахт прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Первая полуфинальная игра между "Челси" и "Айнтрахт" завершилась результативной ничьей 1:1. Фаворитом противостояния является "Челси" и лондонский клуб попытается победить немцев дома, чтобы выйти в финал. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

Прогноз на матч "Челси" – "Айнтрахт"

Лондонский "Челси" не проигрывает дома уже восемь матчей подряд. Зато "Айнтрахт" не сумел выиграть в трех предыдущих матчах в гостях (хотя перед этим выиграл четыре матча подряд). Так еще и в последнем матче чемпионата Германии на выезде против "Байера", команда пропустила шесть голов в 36-й минуты.

Поэтому вероятность победы немецкой команды довольно незначительна. "Челси" является явным фаворитом, тем более на своем поле. Да, "Айнтрахт" в этом сезоне неоднократно показывал, что не боится грозных соперников, и готов обыгрывать их.

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Прогноз PariMatch

Букмекеры с PariMatch оценили шанс "Челси" на домашнюю победу коэффициентом 1,38. На то, что Айнтрахт" все-таки сможет победить на выезде – 8,40. Ничья в матче – 5,20.

Относительно прохода в финал Лиги Европы, то здесь шансы команды 1,21 на "Челси" против 4,75 на "Айнтрахт".

Прогноз 10Bet

Самый низкий коэффициент на победу "Айнтрахта" выставили букмекеры с 10Bet – 7,50. Относительно победы "Челси", то их шансы получили коэффициент 1,34. Ничья в матче оценена в 4,80.

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Проход в финал немецкой команды – 4,20. На то, что в финале Лиги чемпионов сыграет "Челси" – 1,17.

Прогноз bet365

Зато эксперты с bet365 выставили самый высокий коэффициент на победу "Айнтрахта" – 9,50. При этом победа "Челси" не слишком отличается от остальных – 1,36. Ничья – 5,25. При этом "Челси" имеет больше шансов победить в экстра-тайме – против 21,00 34,00 на "Айнтрахт". Но если матч дойдет до серии пенальти, то там шансы у обеих команд равны – по 41,00.

Не слишком верят здесь в проход в финал "Айнтрахта" – 5,00 на попадание туда немецкой команды. Участие "Челси" в финале – 1,16.

Матч "Челси" – "Айнтрахт" состоится в четверг, 9 мая. Начало матча в 22:00. В финале Лиги Европы одна из команд сыграет против победителя пары "Валенсия" – "Арсенал". Видео голов и обзор обоих матчей – на сайте Спорт24.

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