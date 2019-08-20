Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон

15-го июня футболисты сборной Украины U-20 впервые в истории стали чемпионами мира. Молодые игроки своим ярким выступлением "постучали" в двери большого футбола. Историческое выступление позволило украинским игрокам рассчитывать на хорошие контракты на клубном уровне. Где сейчас чемпионы мира – читайте в материале Спорт24.

Андрей Лунин

На чемпионат мира Андрей Лунин ехал еще игроком "Леганес", куда его на правах аренды отдал мадридский "Реал".

Летом украинский футболист отправился на сборы со "сливочными", однако не сумел закрепиться в составе мадридцев. "Реал" отдал Лунина в аренду в "Вальядолид", где Андрей и проведет следующий сезон.

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Владислав Кучерук

На чемпионате мира Кучерук сыграл только полуфинальный матч против Италии. Владислав вынужден был заменить Лунина, который отправился на матчи национальной сборной Украины.

Кучерук продолжает быть вратарем киевского "Динамо". Но за киевлян талантливый 20-летний голкипер не провел ни одной минуты в новом сезоне.

Дмитрий Резник

20-летний Дмитрий в сборной Украины на чемпионате мира в Польше удовлетворился ролью третьего вратаря. В Резника контракт с полтавской "Ворсклой", однако за основную команду он до сих пор не играл.

Денис Попов

Один из ключевых футболистов сборной Украины U-20 Денис Попов переведен в основной состав киевского "Динамо". Талантливый защитник пока не провел ни одного матча за столичный клуб в сезоне 2019/2020.

Прямым конкурентом Попова в "Динамо" является Никита Бурда. Возможно, новый тренер киевлян Алексей Михайличенко даст шанс Денису.

Валерий Бондарь

20-летний капитан сборной Украины U-20 стал футболистом главной команды донецкого "Шахтера". Но, как и Попов в "Динамо", Валерий пока не сыграл ни одного поединка за основную команду.

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Игорь Снурницин

19-летний защитник Игорь Снурницин еще в 2018 году был переведен в основную команду донецкого "Олимпика".

В новом сезоне Игорь успел провести за дончан один матч. Он сыграл в чемпионате Украины против "Александрии". "Олимпик" проиграл матч.

Даниил Бескоровайный

20-летний Дмитрий начал сезон в новой команде. Важный игрок сборной Украины, который выступает в Словакии, перешел в клуб "Дунайска-Стреда". Бескоровайный перешел на правах аренды из клуба "Земплин" (Михаловце).

За новый клуб украинец сыграл три матча (1 матч в рамках квалификации Лиги Европы против "Атромитоса"). Команда Даниила вылетела из квалификации.

Александр Сафронов

Сафронов после того, как с "Днепром-1" вышел в украинскую премьер-лигу, продолжает защищать цвета днепрян.

В новом сезоне 20-летний защитник отыграл три полные матчи за "Днепр-1" в чемпионате Украины. В этих поединках днепряне победили "Олимпик", сыграли вничью с "Зарей" и проиграли "Десне".



Фото: fifa.com

Олег Веремеенко

Защитник "Карпат" вместе с Дмитрием Резником не сыграли ни минуты на чемпионате мира. На футбольное первенство в Польше Олег ехал футболистом ФК "Калуш", который выступает во Второй лиге Украины.

Веремеенко защищал цвета команды из Ивано-Франковской области на правах аренды. Летом Олег вернулся в структуру "Карпат", но пока не был переведен в главную команду "львов".

Виктор Корниенко

Воспитанник донецкого "Шахтера" Корниенко новый сезон начал в "Мариуполе". Дончане отдали защитника "азовцам" в аренду.

Корниенко проведет в "Мариуполе" следующий сезон. На старте чемпионата Украины Виктор сыграл только один поединок. Еще одна игра в активе Виктора в рамках Лиги Европы против АЗ. Как известно, "Мариуполь" проиграл по сумме двух матчей.

Ефим Конопля

Крайний защитник Ефим Конопля запомнился яркими действиями на чемпионате мира. Футболист активно играл на фланге защиты и прекрасно подключался к атакам.

Летом футболист, чтобы иметь больше игровой практики, перешел в черниговскую "Десну". Воспитанник донецкого "Шахтера" усилил "северян" на правах аренды.

В новом сезоне за "Десну" Ефим появился в двух матчах. Но в совокупности Конопля сыграл только 7 минут.

Максим Чех

Воспитанник "Шахтера" Максим Чех, как большинство его партнеров, покинул донецкий клуб на правах аренды. Максим присоединился к Корниенко и Кащуку в "Мариуполе".

На старте сезона 2019/2020 Максим отыграл за команду Александра Бабича четыре матча. В общем Чех провел на поле 290 минут. Также в активе Максима матч квалификации Лиги Европы против АЗ.

Кирилл Дрышлюк

Дрышлюк, который был важным игроком команды Александра Петракова на польских полях, продолжает выступать за "Александрию". К команде с одноименного города Кирилл присоединился еще в прошлом сезоне.

Дрышлюк пока не сыграл за команду Владимира Шарана ни минуты.

Алексей Хахлев

На чемпионат мира Алексей ехал еще игроком испанского клуба "Сан-Игнасио", где он выступал на правах аренды. "Сан-Игнасио" выступает в третьем дивизионе Испании.

Летом Хахлев вернулся в "Алавес" B. Однако за испанский клуб он пока не провел ни одной игры. "Алавес" B выступает во втором дивизионе Испании.

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Сергей Булеца

Закарпатский футболист Сергей Булеца летом сменил клубную прописку. Сергей перешел на правах аренды из киевского "Динамо" в "Днепр-1". За новый клуб Сергей успел сыграть три матча, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

Булеца по итогам чемпионата мира получил "серебряный мяч". Он забил три гола и отдал две результативные передачи.

Николай Мусолитин

Николай вместе с "Черноморцем" по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу Украины. 20-летний полузащитник решил не покидать одесский клуб и помогает "морякам" вернуться в УПЛ.

В Первой лиге Николай успел сыграть три поединка. В его активе один гол и результативная передача. Николай является воспитанником "Черноморца".

Георгий Цитаишвили

Атакующий полузащитник "Динамо" стал одной из главных звезд чемпионата мира в составе сборной Украины. За основную команду "Динамо" Георгий уже сыграл 9 матчей.

В новом сезоне Цитаишвили появлялся в футболке "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. Киевляне победили "Шахтер" со счетом 2:1, а Георгий сыграл 16 минут.



Фото: fifa.com

Алексей Кащук

19-летний атакующий полузащитник Кащук является воспитанником донецкого "Шахтера". Летом Кащук перебрался в "Мариуполь" ради игровой практики.

За "азовцев" Алексей уже выходил в трех поединках, совокупно сыграв 60 минут. Семь минут чемпион мира сыграл за "Мариуполь" в Лиге Европы против АЗ.

Владислав Супряга

Супряга, который забил два гола в финале чемпионата мира, вместе с Булецей перебрался в "Днепр-1". Владислав также усилил команду Дмитрия Михайленко на правах аренды.

В первом же поединке за днепрян Супряга забил гол в ворота "Олимпика" и его команда одержала победу. В общем Владислав сыграл три поединка и в его активе также результативная передача в матче против того же "Олимпика".

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Даниил Сикан

Зимой 2019 года Сикан перешел из львовских "Карпат" в донецкий "Шахтер". "Горняки" сразу отдали Даниила в аренду в "Мариуполь". На чемпионате мира Сикан забил четыре гола и помог общему успеху команде Петракова.

Летом "Шахтер" возглавил новый тренер Луиш Каштру. Португалец решил не отправлять Сикана в аренду, поэтому на данный момент Даниил в "Шахтере". В новом сезоне Даниил сыграл за чемпионов Украины 22 минуты. Сикан сыграл указанное время в матче чемпионата Украины против "Карпат".

Денис Устименко

Устименко попал в структуру "Александрии" еще летом 2018 года. Денис перешел из "Стали". Однако в новом сезоне Устименко до сих пор не провел за "Александрию" ни минуты. В прошлом сезоне в активе Дениса 33 игровые минуты.