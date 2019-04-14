"Черноморец" сыграл вничью с "Олимпиком" и опустился на последнее место в УПЛ: видео

Одесский "Черноморец" на своем поле принимал донецкий "Олимпик". "Морякам" следовало выигрывать, чтобы подняться с последнего места. Но команды расписали ничью.

Черноморец – Олимпик 1: 1

Голы: Танчик, 62 – Дегтярев, 40

Команды не показали высококлассный футбол. Создав мало моментов, команды забили по одному голу.

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Сначала отличился "Олимпик". Гол на счету Дегтярева. Нападающий отправил мяч фактически с линии ворот в сетку. Это произошло после ошибки защитников "Черноморца" в своей штрафной и неуверенной игры вратаря одесситов.

Сравнял счет "Черноморец" уже после перерыва. После подачи с углового мяч отлетел к Танчику, который с острого угла пробил по низу мимо голкипера.

Команды сыграли вничью. Несмотря на победу "Арсенал-Киев" над "Ворсклой", "Черноморец" опустился на последнее место в УПЛ. "Олимпик" же остался на четвертом месте во второй шестерке.