"Шахтер" минимально победил "Черноморец" благодаря голу с пенальти: видео

В матче между одесским "Черноморцем" и донецким "Шахтером" все в игре решил единственный гол. Он был забит с пенальти во втором тайме. Благодаря этому "Шахтер" сохранил за собой первое место в УПЛ.

Черноморец – Шахтер 0:1

Гол: Марлос, 76 (пен)

"Черноморец" образца 2019 года значительно отличается от команды, которая выступала в конце 2018 года. Это продемонстрировал предыдущий матч против "Львова" на выезде. Поэтому "Шахтер" не мог рассчитывать на легкую игру в Одессе. Так и произошло. Несмотря на это, что "горняки" вышли на матч в сильнейшем составе.

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Уже вскоре после начала матча "Шахтер" мог выходить вперед. Но с ударом Коваленко справился Литовченко.

На 20-й минуте Марлос столкнулся с Мищенко и упал на газон. К игроку сразу направились медики. И долго оказывали ему помощь. Его даже пришлось вывести за пределы поля. Но полузащитник сумел продолжить игру.

В целом "Шахтер" в этом матче владел инициативой. Но игроки "Черноморца" надежно действовали в защите. Поэтому воплотить свое преимущество в забитый гол "горнякам" не удавалось. При этом что гости неоднократно могли пропустить. Опасно пробивал Гошкодеря в первом тайме. Во втором – Хамелюк. При этом оба момента возникли после ошибки защиты "Шахтера". Но команду спас Пятов.

Второй тайм начался с момента Степаненко. Но после его удара мяч опустился на сетку уже за линией поля.

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За две минуты (на 67-69 минутах "Шахтер" потерял как минимум две возможности забить. Сначала после подачи с углового Марлос скинул мяч на дальнюю штангу. И Мораеса опередил Морозенко, который выбил мяч почти с линии ворот. а через мгновение "Шахтер" потерял очередную возможность забить. Быстрая атака, защитники остались за спиной Тайсона. Бразилец вошел в штрафную, на замахе убрал защитника "Черноморца", неудачно постелился в подкате, и прострелил на Мораеса. Нападающий "Шахтера" одним касанием остановил мяч, а вторым пробил по воротам мимо голкипера. И с линии ворот мяч выбил защитник Голиков. Возможность не была реализована.

Ключевым в матче стал дебют первого исландского футболиста в чемпионате Украины. Арни Вильхьяльмссон вышел на поле на 71-й минуте, заменив "моряка" Артема Чорния. А уже на 75-й минуте исландец в собственной штрафной ошибся и сбил Болбата. Арбитр назначил пенальти, которое реализовал Марлос. Литовченко угадал направление полета мяча, но не сумел дотянуться до него.

В предыдущем матче против "Александрии" Марлос не сумел переиграть Панькива, когда пробивал пенальти.

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В итоге "Шахтер" сумел удержать минимальную победу. И остался на первом месте в турнирной таблице, опережая "Динамо" на те же 7 очков. "Черноморец" же в дальнейшем второй с конца. Команда давно потеряла возможность попасть в топ-6, поэтому весеннюю часть сезона будет бороться за сохранение места в УПЛ.

Черноморец – Шахтер – видеообзор матча

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