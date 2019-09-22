Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

204 Читати новину українською
Десна – Шахтер: смотреть онлайн матч 22 сентября 2019 – УПЛ
Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины / shakhtar.com

"Десна" в рамках восьмого тура чемпионата Украины принимает донецкий "Шахтер". Матч лидеров чемпионата Украины можно посмотреть по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча 8-го тура УПЛ "Десна" – "Шахтер" в Украине состоится на телеканале "2+2". Начало трансляции в 13:55. Поединок начнется в 14:00.

Читайте также: Десна – Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Матч "Десна" – "Шахтер" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по этой ссылке.

Десна Шахтер онлайн-трансляция

"Десна" и "Шахтер" являются лидерами чемпионата Украины. "Горняки" выиграли все семь поединков и набрали 21 балл. "Десна" с 14 очками располагается на второй строчке.

blog_ava
Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине
сегодня
1478
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер УПЛ ФК Десна
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
сегодня 12:28 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
105
"Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби и вернул первое место в Серии А: видео
сегодня 11:04 "Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби и вернул первое место в Серии А: видео
54
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде", пропустив гол на 63 секунде: видео
сегодня 08:17 "Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде", пропустив гол на 63 секунде: видео
226
Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
21 сентября 17:59 Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
427
"Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ: видео
21 сентября 16:20 "Олимпик" в большинстве победил "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ: видео
65
Новости
Больше новостей
Залиште відгук