Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

"Десна" в рамках восьмого тура чемпионата Украины принимает донецкий "Шахтер". Матч лидеров чемпионата Украины можно посмотреть по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча 8-го тура УПЛ "Десна" – "Шахтер" в Украине состоится на телеканале "2+2". Начало трансляции в 13:55. Поединок начнется в 14:00.

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Матч "Десна" – "Шахтер" можно посмотреть на сайте канала "2+2" по этой ссылке.

Десна – Шахтер – онлайн-трансляция

"Десна" и "Шахтер" являются лидерами чемпионата Украины. "Горняки" выиграли все семь поединков и набрали 21 балл. "Десна" с 14 очками располагается на второй строчке.