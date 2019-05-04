"Динамо" едва избежало поражения в матче с "Александрией" благодаря голу 20-летнего игрока

Киевское "Динамо", которое пытается догнать в турнирной таблице донецкий "Шахтер", должно было дома побеждать третью "Александрию". Но киевляне сами едва избежали поражения.

Динамо – Александрия 1:1

Голы: Русин, 65 – Лучкевич, 8

"Динамо" на этот матч вышло в необычном составе. Причина – дисквалификации и травмы некоторых игроков. Так, в старте нашлось место Кравченко, Габанову, Андреевскому и Цитаишвили. В ворота вышел Бущан, а место форварда занял де Пена.

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Пока команда привыкала играть в обновленном составе, "Александрия" забила. Цуриков сумел прострелить, мяч долетел до Поляруса. Удар у последнего не получился. Зато вышла скидка на Лучкевича, которого оставили без опеки на дальней штанге. Полузащитник без проблем с близкого расстояния переправил мяч в ворота "Динамо".

"Динамо" пыталось сразу сравнять счет. Но во время атаки Шепелева был зафиксирован офсайд. А удар де Пени головой пришелся выше ворот.

Еще до перерыва наставник "Александрии" Шаран был вынужден провести сразу две замены. Сначала поле покинул автор гола Лучкевич, а впоследствии и Цуриков. Вместо них вышли Гречишкин и Ковалец соответственно.

Конец первого тайма запомнился двумя опасными моментами. Сначала Ситало не воспользовался ошибкой Кадара, чтобы забить второй гол своей команды. А уже через минуту Кравченко пробивал в дальний угол ворот, но Панькив в эффектном прыжке справился с этим ударом.

В то же время Панькив мог не справиться с ударом Шапаренко во втором тайме. Полузащитник вышел на замену и чуть было сразу было не сравнял счет. Но мяч попал в крестовину и вылетел за пределы поля.

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И все же игрок, вышедший на замену, забил гол. Речь идет о 20-летнем Назарии Русине. Нападающий заменил Шепелева на 60-ой, а уже на 65-ой сравнял счет. Цыганков отдал ему пас в штрафную площадку, и форвард пробил низом в противоход вратарю.

Из возможностей отличиться и вывести свою команду вперед можно отметить только удар Цыганкова со штрафного. Но Панькив уверенно поймал мяч.

"Динамо" играет вничью и оставляет возможность "Шахтеру" уйти в еще больший отрыв. "Горняки" свой матч сыграют против "Львова" вечером в субботу, 4 мая.