Динамо - Арсенал Киев: результат матча и видео голов

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Динамо - Арсенал Киев: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Динамо - Арсенал Киев: результат матча и видео голов

Киевское "Динамо" в 21 туре чемпионата Украины легко одержало победу. "Бело-синие" на своем поле разгромили "Арсенал-Киев".

Динамо – Арсенал Киев 4:0
Голы: Гармаш, 28, 39, Сидклей, 36, Цыганков, 45+1 (пен.)

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"Динамо", которое на неделе проиграло "Челси", стремилось реабилитироваться в глазах своих болельщиков, однако и сэкономить силы перед ответной игрой с лондонцами. Поэтому в этой игре не появились Вербич, Кендзера, Бойко, Сидорчук и Русин. "Арсенал-Киев" ведет борьбу за выживание, поэтому для "канониров" любое очко на вес золота.

Первый момент в матче возник именно у хозяев поля. Шапаренко навесил на Бурду, а защитник с убойной позиции не смог открыть счет в игре. Никита головой пробил мимо ворот. "Арсенал" ответил не менее опасно. Арендованный у "Шахтера" Михаил Мудрик остро исполнил угловой, который едва не закончился сухим листом, как в матче "Ливерпуля".

Уже в середине первого тайма "бело-синим" удалось размочить счет. После подачи со штрафного головой мяч в ворота "канониров" отправил Денис Гармаш.

Видео гола Гармаша

Во второй раз огорчил гостей бразилец Сідклей, который элегантно пяткой не оставил шансов Роману Пидкивке – 2:0.

Видео гола Сидклея

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Уже в первом тайме хозяева сделали счет разгромным. Шапаренко отдал на Гармаша, которого никто не опекал в штрафной. Денис, как на тренировке, оформил дубль.

Видео гола Гармаша

Четвертый гол перед перерывом с пенальти забил Виктор Цыганков. Это стал 10 гол вице-капитана киевлян в этом сезоне УПЛ.

Видео гола Цыганкова

После перерыва "Динамо" успокоилось и играло на минимальных оборотах. Однако " Арсенал "не воспользовался расслабленностью "бело-синих" и даже не сумел выложиться на гол престижа. Зато "Динамо" упустило еще несколько возможностей, чтобы увеличить свое преимущество. Таким образом матч завершился уверенной победой хозяев.

"Динамо" по итогам 21 тура набрало 47 очков и продолжает проигрывать "Шахтеру" семь баллов. Следующий матч "бело-синие" проведут против донецкого "Олимпика".

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Арсенал-Киев Динамо УПЛ
Источник: 24 Канал
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