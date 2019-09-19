Динамо – Мальме: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Динамо – Мальме: смотреть онлайн матч 19 сентября 2019 – Лига Европы
Динамо – Мальме: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы / twitter.com/malmo_ff

"Динамо" 19-го сентября стартовало в Лиге Европы. В Киеве вицечемпион Украины принимал шведский "Мальме" и одержал минимальную победу. Текстовую онлайн-трансляцию поединка читайте на сайте Спорт24.

Это первая официальная встреча клубов. "Динамо" к поединку подходит с крайне неудачными результатами. "Бело-синие" не могут выиграть шесть матчей подряд. В свою очередь "Мальме" ведет борьбу за чемпионство в Швеции.

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Поединок в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" начался в 19:55.

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо Лига Европы
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