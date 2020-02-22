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Динамо - Ворскла: онлайн-трансляция матча УПЛ

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Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция / Footboom

22 февраля киевское "Динамо" принимает полтавскую "Ворсклу" в рамках 19 тура украинской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

"Ворскла" не забивает "Динамо" в пяти подряд официальных играх. В последний раз радость на полтавской улице была в 2017 году – Чеснаков отметился голом на "Олимпийском", но "рыси" все равно проиграли 1:2.

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Текущая победная серия "Динамо" над "Ворсклой" составляет шесть игр. Разница мячей – 14:1. Примечательна в этой серии встреча первого круга нынешнего чемпионата: Киев благодаря дублю Де Пени и Цыганкова плюс голу Беседина выиграл 5:0.

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Ворскла
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