Доступны для каждого: топ-фрукты для регулярного потребления

Ни для кого не откроем секрет, если же скажем, чтобы быть здоровым и наслаждаться своей красотой, каждый день мы должны есть большое количество разнообразных фруктов. Ведь фрукты играют большую роль в профилактике нашего здоровья, поэтому их употреблять нужно на постоянной основе.

Старайтесь отказаться от вредной и ненужной пищи, заменяя ее фруктами, которые являются не менее вкусными, и при этом полезными. Ведь, как бы вы не пытались прекрасно тренироваться, или вели здоровый образ жизни, без большого количества витаминов вы точно не добьетесь прогресса в своих результатах.

Читайте также: Готовить быстро: лайфхаки для быстрого и полезного питания

Мы подготовили для вас топ-фрукты, которые полезны и доступны для каждого из нас. Это те фрукты, в которых больше всего витаминов, а цена на них "не кусается".

1. Бананы.

Они являются обязательным продуктом спортивного питания. Он помогает увеличить мышечную массу, быстро пополнить энергетический потенциал. В мякоти бананов содержится клетчатка, крахмал, углеводы в виде сахарозы, белки, ферменты. Этот фрукт богат витаминами С, РР, В1, В6, а также провитамином А, магнием, кальцием, натрием, железом, фосфором и большим количеством калия. По содержанию витамина С банан не уступает многим цитрусовым. Бананы полезны при заболевании почек и печени.

2. Киви.

В этом фрукте содержатся максимально полезные вещества, так необходимые нашему организму. Фрукт богат на такие витамины, как: C, A, E, PP, а также витамины группы B. Также в нем содержится калий, магний, натрий и фосфор. При этом же киви является низкокалорийным фруктом, который подойдет всем.

3. Ананас.

Ананас содержит большое количество витамина С, B1, B2. Он обязательно должен быть в вашем рационе. Антиоксиданты, содержащиеся в нем способствуют продлению молодости и являются хорошей профилактикой от болезней. Загрязненная среда, курение и аллергены ухудшают состояние нашего организма и способствуют его старению, однако эти последствия можно свести к минимуму, а то вообще остановить их с помощью витамина С.

Если вы время от времени страдаете от депрессии, витамин С также может вам в этом помочь, так как ему принадлежит главная роль в формировании настроения.

Также витамин С способствует укреплению соединительной ткани и делает стенки сосудов эластичными и гладкими, включая как и мелкие капилляры, так и сосуды. Благодаря высокому содержанию марганца, он способствует укреплению костей. Ананас является полезным фруктом для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы.

4. Лимон.

В этом фрукте содержатся большое количество витаминов C, A, P, а также группы B. Используя лимон для своего дневного рациона, поможет нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, улучшит обмен веществ в организме. Также лимон полезен для профилактики сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов.

5. Грейпфрут.

В нем также очень много полезных веществ для нашего организма. Его относят к диетическим продуктам питания. 100 г. грейпфрута удовлетворяют суточную норму витамина С на 59%, в магнии – на 3%, в кальции – на 2%. Грейпфрут содержит антиоксиданты, которые снижают количество холестерина в крови. Грейпфрут уменьшает потребность в инсулине для людей, страдающих диабетом, так как этот фрукт снижает уровень сахара в крови. Грейпфрут помогает в борьбе с заболеваниями десен, уменьшая их кровоточивость. Грейпфрут необходим при похудении. Он стимулирует обмен веществ, помогая избавиться от ненужных килограммов.

6. Яблоко

Это самый доступный и знакомый нам с детства фрукт, который также считается одним из самых полезных. В яблоках содержатся витамины В, С, Е, РР, калий, кальций, магний, йод, марганец и пектин, а также никотиновая кислота и пиридоксин. Этот фрукт также является одним из наиболее легкоусваиваемых источников железа, отмечают диетологи. Древние мудрецы говорили, что человек, который съедает ежедневно по два яблока, никогда не будет болеть.

Польза яблок для здоровья: что говорят специалисты:

– укрепляют стенки сосудов, повышают их эластичность и проницаемость;

– яблоки считаются природным антиоксидантом, поэтому регулярное их употребление способствует профилактике вирусных и инфекционных заболеваний;

– вещества, содержащиеся в яблоках, обладают способностью связывать вредные и токсичные вещества и выводить их из организма

– снижают риск возникновения сердечных заболеваний.

7. Гранат.

Главная сила граната в антиоксидантах. Их у него в три раза больше, чем в зеленом чае и красном вине. Они помогают защитить клетки от повреждений и старения, а также уменьшают воспаление.

Исследования показывают, что гранат предотвращает развитие рака толстого кишечника и снижает давление в организме. Гранатовый сок особенно полезен пожилым людям: он улучшает память.

Автор: Назарий Дзюбановский