Два 100-килограммовых хоккеиста устроили драку во время матча НХЛ – видео
В матче НХЛ между "Лос-Анджелес" и "Калгари" особое внимание привлекла драка хоккеистов. Особенно учитывая их вес.
В драке сошлись защитник "Лос-Анджелеса" Кертис Макдермид, который весит 106 килограммов, и Милан Лучич, вес которого 107 килограммов. Если бы они были боксерами, то выступали бы супертяжелом весе.
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Хоккеист команды хозяев сначала имел преимущество в драке (он сбил шлем с соперника), однако Лучич сумел отправить в нокдаун Макдермида, после чего в схватку вмешались арбитры.
Видео драки хоккеистов
Оба игрока получили по 5 минут штрафа. А победу в матче одержали хозяева 5:3. Одну из шайб в третьем периоде забросил именно Макдермид.
Стоит отметить, что это не первый раз Лучич бьется с Макдермидом на льду. Предыдущий раз они это сделали 8 октября 2019 года.
Видео драки между Лучичем и Макдермидом 8 октября 2019 года
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