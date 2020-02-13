24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Два 100-килограммовых хоккеиста устроили драку во время матча НХЛ – видео

51 Читати новину українською
Драка хоккеистов / Кадр из видео

В матче НХЛ между "Лос-Анджелес" и "Калгари" особое внимание привлекла драка хоккеистов. Особенно учитывая их вес.

В драке сошлись защитник "Лос-Анджелеса" Кертис Макдермид, который весит 106 килограммов, и Милан Лучич, вес которого 107 килограммов. Если бы они были боксерами, то выступали бы супертяжелом весе.

К слову: У хоккеиста случился сердечный приступ во время матча НХЛ, игру пришлось срочно остановить видео

Хоккеист команды хозяев сначала имел преимущество в драке (он сбил шлем с соперника), однако Лучич сумел отправить в нокдаун Макдермида, после чего в схватку вмешались арбитры.

Видео драки хоккеистов

Оба игрока получили по 5 минут штрафа. А победу в матче одержали хозяева 5:3. Одну из шайб в третьем периоде забросил именно Макдермид.

Стоит отметить, что это не первый раз Лучич бьется с Макдермидом на льду. Предыдущий раз они это сделали 8 октября 2019 года.

Видео драки между Лучичем и Макдермидом 8 октября 2019 года

 

Кто такая Зоряна Скалецкая: биография главы Минздрава
сегодня
22808
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:15 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3184
сегодня 11:39 Виктор Выхрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа
Андрій Тудовші 662
12 февраля 20:58 Беленюк о скандале с Ломаченко: Если хочешь рассказать стих, то выучи и расскажи без видеоряда
Юрій Семенюк 312
12 февраля 17:51 Red Bull вторым показал болид на новый сезон Формулы-1 – фото
Юрій Семенюк 30
12 февраля 15:52 Китайские спортсмены пробегают марафон по своей квартире во время эпидемии коронавируса
Юрій Семенюк 120
Новости
Больше новостей
Залиште відгук