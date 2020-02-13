Два 100-килограммовых хоккеиста устроили драку во время матча НХЛ – видео

В матче НХЛ между "Лос-Анджелес" и "Калгари" особое внимание привлекла драка хоккеистов. Особенно учитывая их вес.

В драке сошлись защитник "Лос-Анджелеса" Кертис Макдермид, который весит 106 килограммов, и Милан Лучич, вес которого 107 килограммов. Если бы они были боксерами, то выступали бы супертяжелом весе.

К слову: У хоккеиста случился сердечный приступ во время матча НХЛ, игру пришлось срочно остановить – видео

Хоккеист команды хозяев сначала имел преимущество в драке (он сбил шлем с соперника), однако Лучич сумел отправить в нокдаун Макдермида, после чего в схватку вмешались арбитры.

Видео драки хоккеистов

Оба игрока получили по 5 минут штрафа. А победу в матче одержали хозяева 5:3. Одну из шайб в третьем периоде забросил именно Макдермид.

Стоит отметить, что это не первый раз Лучич бьется с Макдермидом на льду. Предыдущий раз они это сделали 8 октября 2019 года.

Видео драки между Лучичем и Макдермидом 8 октября 2019 года