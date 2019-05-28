Дзюдоистка Белодид очаровала новым стильным образом, который подчеркивает ее спортивную фигуру

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Дария Белодид
Дария Белодид / Lesha Lich, Vogue

Украинская дзюдоистка Дария Белодид опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм, там украинская спортсменка позирует в стильной одежде, которая подчеркивает ее атлетическую фигуру.

Дария Белодид часто делится со своими фолловерами новыми фотографиями и видео.

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На этот раз дзюдоистка выложила фотографию, где она позирует в плетеном кресле на фоне водоема. На фото Дария – в стильном пастельном голубом костюме, который подчеркивает ее атлетическую фигуру. Благодаря короткому топу, дзюдоистка в который раз смогла "похвастаться" своим накачанным прессом и подтянутыми руками.

Сообщение спортсменка подписала как всегда – мотивирующее.

Ты должен понять, что люди имеют право мыслить не так, как мыслишь ты, и не делать того, чего ты от них ожидаешь. Они, вероятно, любят тебя, но их любовь может проявляться не так, как ты хочешь,
– подписала фото Дария.

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Теги: Спорт Новости Спорта Дария Билодид
Источник: 24 канал
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