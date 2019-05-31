Если бы Свитолина сейчас была ребенком: смешное фото

Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина показала в своем Инстаграм фото с фильтром от программы SnapChat.

Такой фильтр можно нанести на любое лицо и увидеть, как бы выглядел человек, если сейчас был бы ребенком.

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Фотографию теннисистка опубликовала на своей странице в Сторис, скопировав ее со спортивного паблика в инстаграми WTA. Этот паблик применил фильтр еще ко многим фотографиям известных спортсменов и отметил их в своих Сторис.



Если бы Элина Свитолина была маленькой​ // instagram.com/elisvitolina

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