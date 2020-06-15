Футболист сборной Украины Марьян Швед летом 2020 года может сменить клубную прописку. Атакующий полузащитник стремится покинуть шотландский "Селтик".

Швед не вернется в УПЛ

Сейчас 22-летний Швед находится во Львове, где индивидуально тренируется, сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

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По его информации, Швед не рассматривает варианты продолжения карьеры в Украине.

Ранее сообщалось, что на Шведа претендуют "Карпаты" и "Александрия".

Болотников сообщил, что Марьян может продолжить карьеру в высших дивизионах Бельгии и Испании.

Также, по его информации, Шведа хочет видеть в составе венгерского "Ференцвароша" украинский тренер Сергей Ребров.

Сейчас в "Ференцвароше" выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков.

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Почему Швед хочет покинуть "Селтик"