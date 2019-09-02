ФИФА назвала претендентов на лучшего игрока, вратаря, тренера, болельщика и гол года

ФИФА обнародовал имена претендентов на звание лучшего футболиста и футболистки сезона, а также наставников команд, голкиперов и болельщиков.

За звание лучшего игрока будут соревноваться Лионель Месси (испанская "Барселона" и сборная Аргентины), Вирджил ван Дейк (английский "Ливерпуль" и сборная Нидерландов) и Криштиану Роналду (итальянский "Ювентус" и сборная Португалии). Именно эта тройка боролась и за звание лучшего игрока сезона от УЕФА. Победил защитник "Ливерпуля" ван Дейк.

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Сразу два бразильских вратаря претендуют на звание лучшего в своем амплуа – Аллисон из "Ливерпуля" и Эдерсон с "Манчестер Сити". Третий претендент – немец Макс-Андре тер Штеген из "Барселоны".

Что касается женщин, то среди претенденток две американки – Алекс Морган с "Орландо" и Меган Рапино с "Рейн". Также на награду претендует британка Люси Бронз, которая играет во французском "Лионе". Она выиграла титул футболистки года от УЕФА.

На титул лучшего вратаря претендуют две спортсменки которые летом сменили команду – шведка Хедвиг Линдал, которая перешла из "Челси" в "Вольфсбург" и голландка Сари ван Винендаал, что изменила "Арсенал" и мадридский "Атлетико". Там, к слову, выступают и две украинки. Чилийка Кристиане Эндлер с ПСЖ тоже среди претенденток.

Что касается тренеров, то в мужском футболе все наставники представляют английский чемпионат. Но среди них ни одного британца – испанец Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), немец Юрген Клопп ("Ливерпуль") и аргентинец Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

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Претенденты на это звание среди женского футбола работают с национальными сборными – американка Джилл Эллис, британец Фил Невилл и голландка Сарина Вигман.

В ФИФА почитают и преданных фанатов. И у каждого из претендентов особая история. Сильвия Грекко ходит на матчи бразильского "Палмейраса" со своим незрячим сыном. Поэтому она рассказывает ему что происходит на стадионе, как играют команды. И стала определенным символом "Палмейрас".

Еще один претендент – уругваец Хусто Санчес. Сейчас он поддерживает команду "Рампла Хуниорс", при этом что перед тем болел за их конкурентов "Серро". Все из-за того, что сын Хусто Николас погиб в ДТП, когда возвращался с матча "Рампла". И таким образом отец решил продолжать дело сына. Он ходит на матч с флагом с надписью "Нико навеки присутствует"

Также среди претендентов – фанаты сборной Нидерландов на женском Чемпионате мира.

Стоит отметить, что Месси может получить сразу две награды. Он претендует на звание автора лучшего гола сезона. Речь идет о его ударе в ворота "Бетиса" 17 марта 2019 года. Два других претендента – Хуан Кинтеро из "Ривер Плейт" (гол в ворота "Расинга" 10 февраля 2019 года) и венгр Даниэль Жоре, что забил за "Дербецен" в ворота "Ференцвароша", который тренирует украинец Сергей Ребров.

Определение победителей состоится 23 сентября в Милане. Проголосовать можно по ссылке.