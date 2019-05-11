Германия разбила Великобританию на чемпионате мира по хоккею, Латвия победила Австрию: видео

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ЧМ-2019 по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею / twitter.com/deb_teams

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, сыгран первый тур в группе A и группе B. В последних двух поединках сильнейшего определяли Германия с Великобританией и Латвия с Австрией.

Германия – Великобритания 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

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Сборная Германии достаточно уверенно сумела переиграть Великобританию. В первом периоде хоккеисты обеих сборных не забивали, оставив все самое интересное на две следующие двадцатиминутки. Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года первыми сумели отличиться в матче.

В последнем периоде британцам удалось сравнять счет, однако Германия забросила еще две шайбы и одержала победу.

Латвия – Австрия 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

В группе B последним матчем тура было противостояние Латвии и Австрии. В течение двух периодов на льду шла равная борьба. Ровным был и счет на табло. Однако Австрия абсолютно неудачно сыграла в последнем периоде, проиграв его 4:1. Таким образом, Латвия вырвала важную победу.

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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