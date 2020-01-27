Хоккеист "Донбасса" забросил решающую шайбу с острого угла – видео

В матче 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между "Днепром" и "Донбассом" форвард Дончан Никита Милехин отличился по-футбольному красивым и точным голом.

Нападающий "Донбасса" забросил вторую шайбу своей команды. При этом игрок сделал это с очень острого угла, когда свободное пространство для удара был минимальным.

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Эта шайба стала первой в ворота "Днепра" – "Донбасс" реализовал большинство во втором периоде. Сам матч закончился при счете 2:1 в пользу "Донбасса".

Видео гола Никиты Милехина