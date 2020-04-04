Игрока сборной Сербии Прийовича задержала полиция за нарушение условий карантина

В Сербии полиция задержала группу людей за нарушение условий карантина. Среди них оказался и нападающий национальной сборной Александар Прийович.

Прийовича и еще 19 человек задержали в ресторане одного из отелей в Белграде после 17:00, пишет Associated Press.

Кроме задержания, все нарушители получили вызовы в прокуратуру.

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В Сербии ввели комендантский час из-за пандемии и карантина. На улицы нельзя выходить после 17:00 и до 5:00 в будни, а также после 13:00 в субботу и до 5:00 понедельника.

Александар Прийович выступает за клуб "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Единственный матч, который нападающий провел за сборную Сербии в 2019 году, – игра против Украины. Тогда на "Арене Львов" украинцы разгромили соперников 5:0, а Прийович сыграл 52 минуты. Матч против Литвы после этого он провел на скамье запасных.

Прийович стал вторым игроком сборной Сербии, у кого возникли проблемы из-за нарушения условий карантина. До этого нападающий мадридского "Реала" Лука Йович отличился подобным поступком.

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