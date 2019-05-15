Известного боксера отстранили от боев из-за секс-скандала и отправили на учебные курсы

Болгарском боксеру Кубрату Пулеву продолжили отстранение от выступлений на американских рингах из-за скандала с домогательствами.

После поединка с Богданом Дину болгарин давал комментарий журналистке Vegas Sports Daily Дженни Суше. В конце разговора она спросила Пулева о возможном бое против британца Тайсона Фьюри, после чего боксер неожиданно поцеловал ее в губы. В результате разгорелся скандал.

Читайте также: Василий Ломаченко может завершить карьеру в следующем году

Члены Атлетической комиссии штата Калифорния единогласно проголосовали за то, чтобы оставить в силе уже введеное административное отстранение боксера, сообщает BoxingScene. Теперь судьбу Кубрата решат на следующем заседании комиссии 22 июля.

До появления перед комиссией летом Пулев должен пройти курс обучения по вопросам сексуальных домогательств – почему это нехорошо. Только после получения соответствующего сертификата он может подавать прошение о восстановлении лицензии.

В противном случае он будет отстранен на 12 месяцев и оштрафован на дополнительные 2 500 долларов.

Прекращение лицензии CSAC распространяется на всю территорию Северной Америки. Поэтому, Кубрат может боксировать в Европе.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram