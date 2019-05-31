Известный украинский тренер отказался работать в России
Известный украинский специалист Павел Яковенко получает предложения из России, но отказывается там работать.
Об этом рассказал ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
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Павел Яковенко находится в своей профессии, просто не активен. Он смотрит футбол, у него есть, как я слышал, какие-то новые идеи. Также у Яковенко есть и были предложения из России, где у него серьезный авторитет. Но у него принципиальная гражданская позиция, и он их отвергает,
– сказал Спиваковский.
К слову, Павел Яковенко находится без работы с 2012 года, когда покинул молодежную сборную Украины.
Ранее в России 54-летний украинский специалист тренировал "Уралан", "Кубань" и "Ростов".
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