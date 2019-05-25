Как братья Кличко испытали на прочность новый мост в Киеве: фото

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Владимир и Виталий Кличко на открытии моста в Киеве
Владимир и Виталий Кличко на открытии моста в Киеве / 24 канал

В Киеве ко дню города 25 мая торжественно открыли новый пешеходно-велосипедный мост. Соединяет мост два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк.

Мост имеет свою особенность – стеклянные элементы на проходной части. Но по убеждению городского головы Киева Виталия Кличко, стекло выдержит необходимые нагрузки. Как пример этого, он вместе с братом Виталием попрыгали на одном из таких элементов.

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"Стекло моста удерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов", – заявил мэр Киева.

Владимир и Виталий Кличко испытывают стеклянные элементы на прочность (фото 24 канала)

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Протяженность моста составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Его ширина отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

Чем Владимир Кличко занимается сейчас?
После завершения профессиональной карьеры боксера он начал преподавать в швейцарском университете Санкт-Галлена. Владимир разработал и ведет курс под названием CAS Change&Innovation Management.

В 2018 году Владимир представил свою книгу под названием "Управление вызовами", в которой рассказывается о том, как достичь поставленных целей.

В марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Кличко контракт на 40, а затем на 80 миллионов долларов за возвращение на ринг. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет 3 поединка как профессионал. Бои могут состояться в 2019 году. Однако вряд ли договоренности будут достигнуты. Ведь Владимир Кличко просто не сможет провести все три поединка до конца года. Пока Владимир Кличко не дал ответа на предложение DAZN.

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Теги: Новости Киева Владимир Кличко Виталий Кличко Спорт Бокс
Источник: 24 канал
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