Как украинские футболисты отреагировали на фантастическую победу "Ливерпуля": фото

75 Читати новину українською
Ливерпуль – Барселона
Ливерпуль – Барселона / Фото из открытых источников

За событиями второго полуфинального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" следил весь мир.

И Украина не стала исключением. Футболисты были в большом шоке от событий на поле.

Читайте также: "Барселона" забыла о Месси после позорного фиаско в Ливерпуле


Владислав Калитвинцев


Тарас Степаненко


Денис Бойко


Артем Беседин


Артем Кравец


Жуниор Мораес


Виктор Коваленко

Спорт 24 писал, что английский "Ливерпуль" после выездного поражения 3:0 от "Барселоны" на родном стадионе "Энфилд" победил испанцев со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" вышел в финал самого престижного клубного турнира Европы во второй раз подряд. Там подопечных Клоппа ожидает противостояние с "Аяксом" или "Тоттенхэмом". Матч между этими командами состоится в среду, 8 мая.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

blog_ava
Авиакатастрофа пассажирского самолета в "Шереметьево": что известно о трагедии
сегодня
19751
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Ливерпуль Жуниор Мораес Лига чемпионов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
7 мая 18:13 Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
50
На "смотрины" в "Динамо" прибыл российский футболист
7 мая 15:49 На "смотрины" в "Динамо" прибыл российский футболист
288
День в истории –10 лет фразе "Где Динамо, где?" после полуфинала Кубка УЕФА "Шахтер" – "Динамо"
7 мая 14:47 День в истории –10 лет фразе "Где Динамо, где?" после полуфинала Кубка УЕФА "Шахтер" – "Динамо"
90
"Милан" победил "Болонью" в напряженном матче с тремя удалениями: видео
7 мая 13:11 "Милан" победил "Болонью" в напряженном матче с тремя удалениями: видео
66
Украинский боксер Виктор Постол требует бой за титул чемпиона WBC, его соперник не против
7 мая 11:56 Украинский боксер Виктор Постол требует бой за титул чемпиона WBC, его соперник не против
72
Новости
Больше новостей
Залиште відгук