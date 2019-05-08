Как украинские футболисты отреагировали на фантастическую победу "Ливерпуля": фото

За событиями второго полуфинального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Барселоной" следил весь мир.

И Украина не стала исключением. Футболисты были в большом шоке от событий на поле.

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Владислав Калитвинцев



Тарас Степаненко



Денис Бойко



Артем Беседин



Артем Кравец



Жуниор Мораес



Виктор Коваленко

Спорт 24 писал, что английский "Ливерпуль" после выездного поражения 3:0 от "Барселоны" на родном стадионе "Энфилд" победил испанцев со счетом 4:0 и вышел в финал Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" вышел в финал самого престижного клубного турнира Европы во второй раз подряд. Там подопечных Клоппа ожидает противостояние с "Аяксом" или "Тоттенхэмом". Матч между этими командами состоится в среду, 8 мая.

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