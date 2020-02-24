Как звучит мощный удар Фьюри, после которого Уайлдер побывал в нокдауне: видео
Новоиспеченный чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри дважды отправлял экс-чемпиона Деонтея Уайлдера в нокдаун во время их поединка 22 февраля. Дважды Уайлдеру удавалось встать и продолжить бой.
Промоутерская компания Top Rank опубликовала видео одного из нокдаунов. Болельщики могут услышать "глухой" звук от мощного удара, после которого Деонтей оказался на канвасе.
Как это было: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC
Видео нокдауна Уайлдера
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- Как известно, поединок Фьюри – Уайлдер завершился в седьмом раунде. Рефери остановил жесткое избиение Уайлдера и Тайсон победил техническим нокаутом.
- В течение поединка Тайсон дважды отправил американца в нокдаун. И только один судья отдал Деонтею хотя бы один раунд поединка.
- После встречи Деонтей был госпитализирован.
- Для Уайлдера это первое поражение в карьере. Американец имел 11-летнюю серию без поражений.
- Зато Фьюри до сих пор не знает горечи поражений. Кроме того, Тайсон стал первым в истории боксером, который владел всеми титулами в супертяжелом весе.
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