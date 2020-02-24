Как звучит мощный удар Фьюри, после которого Уайлдер побывал в нокдауне: видео

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри дважды отправлял экс-чемпиона Деонтея Уайлдера в нокдаун во время их поединка 22 февраля. Дважды Уайлдеру удавалось встать и продолжить бой.

Промоутерская компания Top Rank опубликовала видео одного из нокдаунов. Болельщики могут услышать "глухой" звук от мощного удара, после которого Деонтей оказался на канвасе.

Как это было: Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC

Видео нокдауна Уайлдера

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