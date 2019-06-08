"Колос Ковалевка" сенсационно победил "Черноморец" и пробился в УПЛ

Скромный клуб "Колос Ковалевка" сумел победить одесский "Черноморец" в плей-офф раунде за право играть в Премьер-лиге Украины.

Колос Ковалевка – Черноморец 2:0

Голы: Гавриш, 57 (пен.), 63 (пен.)

Незабитый пенальти: Лысенко, 18 (Колос)

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В первом матче, который состоялся в Одессе, обе команды голов не забивали. Поэтому судьба путевки УПЛ решалась в селе Ковалевка, которое является домом для "колосков".

В первом тайме команды голов снова не забивали, хотя хозяева имели стопроцентную возможность. На 18 минуте арбитр назначил первый пенальти в матче, который не сумел реализовать Лысенко.

После перерыва "земледельцам" удалось огорчить вратаря "моряков" Сергея Литовченко. На 57 и на 63 минуте дубль оформил Гавриш. Футболист "Колоса" дважды реализовал пенальти.

В середине второго тайма арбитр матча Виталий Романов вынужденно остановил игру, поскольку болельщики выбросили на футбольное поле файеры. Команды отправились в подтрибунное помещение.

После возобновления игры "Черноморцу" не удалось сыграть хотя бы гол. Таким образом, футболисты клуба "Колос Ковалевка" одержали уверенную победу со счетом 2:0 и завоевали историческое право выступать в УПЛ. "Черноморец" следующий сезон проведет в Первой Лиге.